Макіяж влітку повинен бути надзвичайно легким та майже непомітним. Універсальність та натуральність залишаються головними трендами. Проте, окремі акценти можна зробити на губи та очі. У макіяжі 2020 року можна використати неонові кольори, які підкреслять соковитість образу та додадуть грайливого настрою. Якщо хочеш зробити круті фоточки в Instagram, ти просто повинна знати найголовніші тренди літнього макіяжу 2020. Цього року вони настільки прості, що навіть не потребуватимуть поповнення у твоїй косметичці.

Макіяж 2020: модні тенденції

Макіяж 2020: які тіні вибрати в цьому році

Знайомимо тебе з ТОП-5 головних трендів у літньому макіяжі 2020 року:

«Гола» шкіра

Ідеальна шкіра – головний б’юті тренд будь-якого сезону. А влітку, коли не хочеться забивати шкіру через спеку, ідея забути про тональний видається просто таки ідеальною. Літній макіяж 2020 року пропонує відкласти тональний до осені та спробувати обійтися без нього. Спробуй приділити більше уваги догляду за шкірою обличчя, щоб вона мала природній рівний тон. Не забувай про сонцезахисний фактор! Маленькі недосконалості можна приховати консилером, а рідкі рум’яна додадуть правильної свіжості твоєму обличчю.

Посмотреть эту публикацию в Instagram irinashayk 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Монохром

Цього літа надзвичайно добре виглядає використання одного кольору в макіяжі. Тобто , коли ви дотримуєтеся одного відтінку у макіяжі очей, губ та обличчя. В повсякденному мейкапі найкраще виглядатимуть природні відтінки – карамельний, рожевий, персиковий, золотистий. Для вечірнього луку можна поглибити колір, а для тусовочного варіанту використати яскравий тон. Такий мейк зручно робити у відпустці, адже він потребує мінімум косметичних засобів. Фактично, за допомогою тінту можна оформити губи, очі та щічки.

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Веснянки

Кажуть, що веснянками нагороджені ті, кого поцілувало сонечко. І якщо природа тебе ними не наділила, то можна спробувати зробити їх самостійно. Це можуть бути тимчасові татуювання коричневого чи золотистого кольору. Або ж можна використати коричневий олівець для брів чи хну. Головне правильно – не перестаратися та зробити свої веснянки неяскравими для більш натурального ефекту.

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Кольорові стрілки

Додай фарб своєму літу! Зроби це за допомогою яскравих стрілок! Жовтий, червоний, білий, неоновий – згодиться будь-який колір. Відклади чорну та коричневу підводки до осені. Кайфуй від яскравих кольорів та атмосфери. Такі стрілки чудово підкреслять будь-який колір очей та виділять тебе серед натовпу. Кольорові лайнери доступні у бюджетних брендів, тому знайти їх буде зовсім легко!

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Неонові губи

Минулого року Ріанна випустила помади неонових кольорів і відтоді цей тренд просто став синонімом літа. Неоновий макіяж губ повинна зробити хоча б кілька разів кожна модниця цього літа. Хоч ми залишилися без фестивалів, але круті фоточки в Instagram ніхто не відміняв. Коралові, вогненно-червоні і яскраво-рожеві, блакитні, фіолетові, зелені і жовті кольори помад та блисків зроблять твою усмішку незабутньою.

Посмотреть эту публикацию в Instagram stylecaster 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Фото: IStock