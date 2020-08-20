Місячний календар стрижок на серпень 2020 вже є на сайті Нового каналу! Останній місяць літа прийшов, щоб ти змогла зробити нову стрижку або пофарбуватися у яскравий колір. Твій стиліст може бути нереальним профі, але і день, коли краще фарбувати або стригти волосся, теж не менш важливий. Тому обирай найкращий день для змін у своїй зачісці та ділися ними в Instagram після візиту до свого майстра

Місячний календар на серпень 2020: коли стригти волосся

1, 3, 10, 11, 18, 20, 21, 24, 26, 29, 31 серпень 2020 року – сприятливі дні для стрижки волосся! Місячний календар стрижок на серпень 2020 року показує, що у ці дні сміливо можна наважитися змінити довжину свого волосся. Але якщо ти нею сильно дорожиш, то можна просто підстригти кінчики. Це також позитивно вплине на загальний стан твого волосся. Отримай новий прилив сил та енергії, а також любовне натхнення.

Місячний календар на серпень 2020: коли не варто стригти волосся

2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 23, 25, 27, 28, 30 серпня 2020 року – несприятливі дні для стрижки волосся! Згідно з місячним календарем стрижок на серпень 2020, у ці дні волосся краще залишити без змін. Варто почекати більш вдалого часу для маніпуляцій зі своєю зачіскою. Хороша новина у тому, що зайвий день очікування може вберегти тебе від помилкового рішення. Ти ж знаєш це спонтанне відчуття, коли хочеться зробити каре, але коли все відбулося6 сльози котяться щоками. Воно тобі точно не треба.

Місячний календар на серпень 2020: коли фарбувати волосся

1, 2, 3, 4, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 серпня 2020 року – сприятливі дні для фарбування волосся! Давно мріяла зробити яскраві акценти у зачісці? Зараз саме час! Не бійся експериментів, бо саме у ці дні вони виявляться надзвичайно успішними.

Місячний календар на серпень 2020: коли не варто фарбувати волосся

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 серпня 2020 року – несприятливі дні для фарбування волосся! Дні летять, літо несеться, сонце вже добре висушило волосся. Тому обирати дні для фарбування потрібно обирати з розумом. Навіть, навіть якщо тебе вже сильно дістали корені, які відросли, у ці дні краще втриматися від фарбування.

Фото: istock

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