Манікюр 2020: Модні кольори в фото

Літній nail design – це політ фантазії, яскраві соковиті відтінки завжди будуть актуальні, не залежно від трендів і тенденцій. Але все ж, кожен сезон якісь кольори стають більш популярними, і ми зібрали кольорову палітру літа 2020 року, яка ідеально підійде для яскравого манікюру.

Яскравий червоний

Цей колір залишається популярним завжди! Яскравий, звабливий, стильний, він підходить практично до будь-якого образу, особливо, якщо мова йде про літній сезон. Цього року особливо популярний червоний – полум’яний відтінок, який Pantone назвав Flame Scarlet (Палаючий Червоний), саме цей насичений колір в топі у всіх майстрів!

Синій

Було б дивно, якби головний колір року не потрапив в цю добірку, правда? Класичний синій, глибокий, як нічне літнє небо, дуже полюбився модницям вже з початку року, і цілком закономірно, що влітку він набирає ще більших обертів!

Блакитний

Всі відтінки блакитного також в тренді: від напівпрозорого світлого до відтінку Faded Denim (вицвілий денім) і бірюзи. Блакитні тони ідеально підходять до романтичних образів, до casual луку з джинсами і навіть офісних брючних костюмів. Варіюйте насиченість тону кількістю нанесених шарів і експериментуйте – можливо, вам захочеться поєднати в одному манікюрі відразу кілька блакитних відтінків. Дуже стильно!

Пастель

Для тих же, хто не люблять яскраві кольори, ідеальним рішення стануть ніжні лаки пудровий відтінків. Легкий, немов серпанок, рожевий, витончений беж, що вабить лавандовий, елегантна «слонова кістка» – вибирайте, який тон вам більше до смаку! У палітрі Pantone є ультрамодний Chive (Зубчик часнику) – дуже незвичайний колір, який підійде абсолютно до будь-якого образу і не набридне навіть через 3 тижні 🙂

Жовтий

Сонячні жовті відтінки повертаються в моду щоліта, і це – не виняток! Від м’якого лимонного до насиченого кольору пелюстків соняшнику, немає жодних обмежень. Жовтий колір піднімає настрій, і сонячний манікюр однозначно стане яскравим акцентом у вашому літньому луці.

Фото: IStock

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