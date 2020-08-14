Новий каналG.spaceНА СТИЛІМанікюр на День Незалежності України: ідеї у фото

Манікюр на День Незалежності України: ідеї у фото

патріотичний манікюр

Святковий лук до Дня Незалежності України неможливий без особливого манікюру. Як прикрасити нігті, щоб було водночас і модно, і актуально? Пропонуємо відштовхнутися від святкової тематики. Традиційно майстри манікюру пропонують зробити варіант в блакитному і жовтому кольорах, намалювати українську символіку чи скористатися наклейками або стемпінгом з візерунками або кольорами, актуальними для нашої країни. Щоб ти прийшла до майстра з уже готовою ідеєю – ми підібрали варіанти, як може виглядати патріотичний манікюр 2020. Дивись фото і надихайся.

Патріотичний манікюр: ідеї в фото

манікюр до Дня незалежності

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Фото – iStock

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