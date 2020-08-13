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13 серпня
Манікюр 2020: ідеї матового дизайну в фото
На самоізоляції дівчата навчилися і шелак знімати, і обрізний манікюр вдома робити. Але з послабленням карантину вже з’явилася можливість відвідати салон краси! Який же дизайн нігтів зробити, якщо квітковий набрид, яскравих кольорів не хочеться, та й глянцевий манікюр вже приївся? Зверни увагу на матовий! Так, на нігтиках не буде звичного блиску. Але, погодься, це тільки додає шарму. Щоб зробити матовий манікюр досить лише завершити процедуру матовим покриттям.
А що конкретно зробити – дивись на фото. Спеціально для тебе ми підібрали варіанти з усього світу.
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gabi_paznokcie 11 Авг 2017 в 2:06 PDT
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vera_studia 11 Авг 2017 в 2:06 PDT
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nailitmag 11 Авг 2017 в 2:06 PDT
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nailsbypaulin 11 Авг 2017 в 2:06 PDT
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lapremierka 11 Авг 2017 в 2:06 PDT
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nailsliving 11 Авг 2017 в 2:06 PDT
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satoo_nail 11 Авг 2017 в 2:06 PDT
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nokti.ms 11 Авг 2017 в 2:06 PDT
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quesnail_ 11 Авг 2017 в 2:06 PDT
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justi.nails 11 Авг 2017 в 2:06 PDT
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nailitmag 11 Авг 2017 в 2:06 PDT
Сподіваємося, що ти вибрала дизайн до душі. А якщо ще сумніваєшся – дізнайся детальніше, які
тренди 2020 року зараз панують в нейл-дизайні.
Фото – iStock