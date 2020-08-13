Літо – ідеальний час для парної фотосесії. Яскрава природа сама по собі вже є прекрасним фоном, і тобі залишається тільки вибрати ідею для маленької історії, яку ви з коханим втілите в кадрі

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Кожна дівчина мріє про фотосесію з коханим чоловіком. Перша проблема, яка з’являється на шляху – це найчастіше небажання коханого позувати перед камерою. Якщо ж тобі таки вдалося його «перемогти» і ви вже навіть домовилися з фотографом про дату, то наступною проблемою стає стиль фотосету. Важливо продумати кожну деталь, образи і звичайно найголовніше – ідею. Банальними знімками з повітряними кульками в руках вже нікого не здивуєш, але ж хочеться, щоб ваша фотосесія вийшла оригінальною і особливою.

Тому ми вибрали для тебе п’ять свіжих і неординарних ідея для love story, які не потребують тривалої підготовки і особливих зусиль. А результат тебе і твого коханого приємно здивує!

Фотосесія з кольоровим порошком (фарбами холі)

Сьогодні дуже популярні «кольорові битви», в яких учасники закидують один одного порошковими фарбами. Фотозвіти з таких заходів виглядають завжди дуже стильно. Так чому б тобі не взяти цю ідею для вашої фотосесії? Запасіться пакетиками з фарбами, вдягніть одяг, який можна «пофарбувати» – бажано однотонний – і обирайте будь-яку локацію. Кидайтеся фарбами, здувайте кольоровий порошок з долоньок, підкидайте його в небо … Фантазуйте! Головне аби вистачило фарб.

Фотосесія на каруселях / гойдалках / гірках

Найщиріші емоції на обличчях проявляються в моменти безконтрольного щастя. Спробуйте зробити фотосесію у парку розваг! Тут ви з коханим зможете відчути себе дітьми, вдосталь подуріти і повеселитися. Покатайтеся на американських гірках, поцілуйтеся на оглядовому колесі і влаштуйте перегони на машинках. Повір, кадри вийдуть дуже емоційні!

Фотосесія під дощем

Багато людей засмучуються, якщо в день запланованої зйомки йде дощ. А варто навпаки використати погодні умови як приємний бонус! Фотосесія під дощем – це завжди чуттєвість, сексуальність і ніжність. Прохолодний мокрий одяг сприяє появі мурашок, підкреслює силуети тел, а дощ розмиває межі реальності, тому «мокрі» фотосети завжди трохи чарівні і дуже чуттєві.

Фотосесія в кузові

Звучить дивно, правда? А насправді фотосесія в машині з відкритим кузовом – це величезне поле для ваших фантазій. Залазьте в кузов, валяйтеся у ньому, стрибайте … Проявіть себе по повній! Такий фотосет може вийти як дуже ніжним і романтичним, так і зухвалим і драйвовим. Все залежить тільки від вас! Дуже важливо для такої зйомки підібрати одяг, який буде гармонійно виглядати у комбінації з машиною й навколишньою природою. Легка сукня, вінок чи капелюшок-канотьє і сандалі – і твій образ готовий, коханий при цьому може бути в пісочних шортах або брюках і легкій білій сорочці. Втім, якщо не хочется морочитися: класичні джинси і однотонні футболки для такої фотосесії підійдуть відмінно!

Фотосесія в стилі industrial

Прогулянка містом – це занадто банально, а от прогулянка на заводі, на даху і т.д. – відмінна ідея для оригінальної зйомки. Вибирайте для такого фотосету одяг в стилі casual, який не буде ускладнювати рухи: хто зна куди вам доведеться піднімати або спускатися? І заздалегідь продумайте кілька поз: подібна фотосесія, звичайно, буде сповнена експромтів, але добре мати пару-трійку заготовок на випадок випадкової незапланованої красивої стіни або іншого оригінального фону.

Фото: IStock

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