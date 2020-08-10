Красиве і здорове волосся – мрія кожної! Саме тому ми й використовуємо безліч різних засобів з догляду за ним. Шампуні, маски, бальзами… Все це сміливо йде в хід! І якщо ми знаємо напевно, що шампуні призначені для очищення волосся, маски – для лікування і зміцнення, то навіщо потрібно використовувати бальзами, зрозуміло не всім. Щоб ти могла вибрати цей засіб із розумом і правильно ним користуватися, ми зараз розкриємо всі «бальзамні» секрети!

Розпочнемо з того, що бальзами бувають різні: кондиціонери, ополіскувачі, незмивні та бальзами-маски.

Кондиціонери створені, щоб волосся швидше висихало, легко розчісувалося і було м’яким. Нерідко такі бальзами також містять компоненти, які позбавляють волосся статичної електрики. Кондиціонерами слід користуватися не частіше 2-3 разів на тиждень, адже існує ризик пересушити волосся.

Бальзами-маски треба тримати на волоссі близько 15-20 хвилин, і лише потім змивати. Вони також спрощують розчісування і роблять волосся слухнянішим, і при цьому живлять і зміцнюють його. Уважно читай склад бальзамів-масок і вибирай ті засоби, що містять компоненти, необхідні саме твоєму типу волосся.

Бувають ще бальзами-ополіскувачі. Вони вимивають залишки шампуню і відновлюють ph баланс. Нерідко можна зустріти ополіскувачі, до складу яких входять захисні фільтри, а це приємний бонус, особливо у спеку влітку!

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Усі три вищеописані види бальзамів треба через якийсь час обов’язково ретельно змити. Та існують також незмивні бальзами, які є своєрідними зволожуючими кремами для волосся. Потрібно просто нанести засіб масажними рухами на вологе волосся і висушити його! Незмивні бальзами надають шевелюрі блиск і здоровий вигляд, але не варто забувати, що це тимчасова «магія», і по суті вони не лікувальні. Тож якщо в тебе сухе й ламке волосся, слід все-таки використовувати й інші засоби з активними лікувальними компонентами – маски, олії тощо.

Вибираючи бальзам, зверни увагу, чи має він у складі силікон. Подібні засоби обтяжують волосся і вкривають його плівкою. У результаті волосся може виглядати брудним уже через кілька годин. Такий самий ефект можна отримати, якщо нанести надто багато незмивного бальзаму або ж погано змити маски, кондиціонери та ополіскувачі.

І насамкінець хотілося б відповісти на найпопулярніше запитання: чи можна використовувати і шампунь, і маску, і бальзам одночасно? Можна! Якщо ваше волосся потребує комплексного догляду, то навіть потрібно. Головне – не робити цього занадто часто, в ідеалі – раз на тиждень!

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Якщо ж попри використання маски твоє волосся завжди «пушиться» і плутається, використовуй незмивний кондиціонер. Маленький лайфхак: нанеси трохи засобу на гребінець і проведи ним по волоссю – так ти точно не переборщиш із бальзамом!

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