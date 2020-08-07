Мода 2020 диктує нові тренди та яскраві образи. Та часто зайвих коштів на оновлення гардеробу немає. Ми знаємо, що робити! Є декілька хитрощів, які дозволять тобі бути яскравою та модною без зайвих витрат та зусиль. Додай цю сторінку у закладки, щоб не загубити цінні поради, як дешево оновити гардероб.

Спосіб перший: Подруга-стиліст

Зауваж, хто із твоїх знайомих чи подруг одягається найкраще. Й попроси на тиждень стати твоїм особистим стилістом. Нехай вона чи вони зберуть з твого одягу комплекти на кожен день, комбінуючи деталі гардеробу на свій смак. Упевнені, це допоможе тобі освіжити щоденні луки й по-новому подивитися на наявний одяг!

Спосіб другий: Геть чорне!

Прибери зі свого гардеробу чорні речі. Ти усвідомиш, скільки яскравих нарядів у тебе є і навчишся їх комбінувати. Через три-чотири дні поверни чорні луки, однак намагайся надалі комбінувати їх із яскравими кофтинками чи спідницями. Tоtal black look – це, звісно, стильно, та зловживати ним не варто.

Спосіб третій: Поміняйся з подругою

Запропонуй своїй подрузі помінятися деякими речима. Напевно, ти пригледіла в її гардеробі симпатичну спідничку, яку хотіла б приміряти! А згодом склади список, які деталі гардеробу подруги ти б хотіла залишити у себе. Може, їй зовсім не потрібні блакитні джинси, які тобі так полюбилися, зате твоя рожева футболка – це саме те, що їй не вистачає для цільного весняного образу.

Спосіб четвертий: Фантазуй

Розклади на дивані всі свої речі, взуття та аксесуари і спробуй зібрати з них нові образи. Можеш сфотографувати кожну деталь одягу, роздрукувати фото, вирізати по контуру і комбінувати між собою, як колаж. От побачиш, ти навіть уявити не могла, що деякі речі можуть між собою дуже гармонійно поєднуватися!

Спосіб п’ятий: Один за всіх

Вибери одну річ, яку ти носитимеш протягом тижня. Це може бути сукня, базові джинси, біла сорочка – що завгодно, але щось одне. І кожен день вигадуй з цією річчю нові образи, доповнюючи різноманітними деталями одягу, прикрасами та взуттям.

Як бачиш, оновити гардероб можна і без термінового шопінгу. Достатньо проявити фантазію і подивитися на свої речі свіжим поглядом! Успіхів!

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