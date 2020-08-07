Що таке каміфубуки, як їх наносити на нігті і які дизайни манікюру легко можна зробити за допомогою різнокольорових «паєток», дивись в матеріалі

Давайте для початку розберемося, що таке каміфубуки?

Буквальний переклад слова «каміфубуки» – «паперовий шторм». І хоча зовні вони нагадують святкове конфетті, як у новорічних хлопалках, насправді ж ромбики, кружечки, зірочки, сердечки й інші форми каміфубуків виготовляються з тонкої фольги або полімерів. Тому вони лягають на нігті тонким шаром і зовсім не заважають!

Як наносити каміфубуки?

Це ще одне важливе питання. Використовувати «паєтки» можна як з гель-лаком, так і зі звичайним. На ніготь спершу наноситься база, потім основний колір, а вже потім, поки лак ще не повністю висох, акуратненько за допомогою пінцету або тонкої дерев’яної палички, укладаються каміфубуки. По одному, це дуже важливо!

Слідкуйте, щоб краєчки фігурок не потрапляли на згини нігтя і щільно прилягали до його поверхні. В іншому випадку, навіть після покриття «топом» є ризик, що краєчки, що не «приклеїлися», будуть стирчати і неприємно чіплятися за одяг.

Манікюр з каміфубуками

Використовувати каміфубуки можна по-різному. Наприклад, багатьом подобається всипати все нігтики різнокольоровими кружечками, ромбиками або сердечками, розташувуючи їх впритул один до одного. Такий манікюр святковий і яскравий! Його плюс в тому, що виглядати круто він буде і на довгих і на коротких нігтях.

Особливо стильно виглядають каміфубуки, якщо розмістити їх не на всіх, а на одному-двох нігтиках. Такий манікюр не буде виглядати недоладно і надто строкато. Головне, правильно підібрати відтінки «конфетті» і колір лаку на інших нігтях.

Якщо ж розсип каміфубуків тобі не подобається в принципі, а ось тренд підтримати хочеться, спробуй прикрасити свій манікюр одиночними блискітками. Наприклад, у вигляді сердечок! Вийде дуже ніжно і незвично.

Каміфубуки можуть стати і частиною візерунка, наприклад – пелюстками намальованих квітів, серединками сніжинок, листочками на дереві і т.д.

Насправді, існує мільйон варіацій різних дизайнів з каміфубуками. Це практично універсальний декор для нігтів, і кожна знайде собі манікюр за смаком.

А не знайде, так придумає, адже величезна кількість кольорів, форм і розмірів «конфетті» дозволяє фантазувати!

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