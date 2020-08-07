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07 серпня
Манікюр 2020: квітковий нейл-дизайн
Ми підготували для тебе добірку варіантів манікюру с квітковим дизайном, який відмінно доповнить будь-який весняний лук!
Літо у розпалі, а отже час зробити нігтики яскравішими. Ти можеш надихнутися гарним настроєм ще більше, додавши
квітковий орнамент. До речі, сезонні візерунки тепер на піку популярності, тому занотуй собі! Вибирай свій варіант квіткового варіанту нігтів і чекай свій запис до майстра!
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akanails 11 Авг 2017 в 2:06 PDT
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nailyoulater 11 Авг 2017 в 2:06 PDT
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agalorynowicz 11 Авг 2017 в 2:06 PDT
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maniquremy 11 Авг 2017 в 2:06 PDT
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harukomiwa 11 Авг 2017 в 2:06 PDT
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nailnetwork 11 Авг 2017 в 2:06 PDT
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nyanchan724 11 Авг 2017 в 2:06 PDT
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nails.bab 11 Авг 2017 в 2:06 PDT
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byvixi_ 11 Авг 2017 в 2:06 PDT
Фото: IStock
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