Як зробити засіб для зняття макіяжу? У нас хороші новини! Самостійно можна зробити цілих 7 варіантів засоби для зняття макіяжу

Усім знайома ситуація, коли перед сном ти вирушаєш у ванну кімнату, щоб змити макіяж, а пляшечка з необхідним засобом порожня. І тепер тобі доведеться або вмиватися милом крізь сльози, або ж лягати спати з косметикою, а вранці спробувати якось оновити несвіжий make up. Але ми знайшли вихід з цієї, здавалося б, безвихідної ситуації і зібрали для тебе список засобів для зняття макіяжу, які ти зможеш приготувати вдома самостійно.

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Насправді умивання з милом – не найгірший із варіантів. Якщо ти не користуєшся яскравою водостійкою косметикою, то змити легкий тон і блиск для губ можна й за допомогою звичайного мила. Просто збий на руках мильну піну, і масажними рухами вмий обличчя, уникаючи потрапляння в очі. Якщо у тебе суха шкіра, обов’язково після такої процедури нанеси зволожувальний крем. Якщо схильна до жирності – залиш як є, мило якраз підсушить шкіру.

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Якщо ж на губах у тебе яскрава помада, щоки радують рум’янцем, а вії вкриті водостійкою тушшю, милом тут не обійдешся. Доведеться використовувати інші засоби. Наприклад, натуральний йогурт! Візьми стаканчик йогурту без добавок і намаж його як маску на обличчя, а потім акуратно спонжиком видали. Готово!

Впоратися з макіяжем допоможе і… звичайне молоко! Змочи ватний тампон у злегка теплому молоці і акуратно берися до видалення макіяжу. Намагайся не терти, а «промокувати» косметику і «змахувати» туш з вій. Після процедури вмийся теплою водою.

Яскраву підводку допоможе змити вазелін, він же впорається і зі стійкими рум’янами. Нанеси трохи засобу на ватяний тампон і, злегка натискаючи, видали косметику. Стрілки видаляй за допомогою вазеліну, нанесеного на ватяну паличку.

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Ще одним дієвим засобом для зняття макіяжу у домашніх умовах є різноманітні олії: оливкова, олія фундука, жожоба, мигдальна та ін. Нанеси кілька крапель олії на спонжик і масажними рухами протри шкіру обличчя.

Можна також змішати кілька крапель оливкової олії з парою ложок відвару ромашки: такий засіб не лише прибере макіяж, а й зніме запалення і почервоніння.

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Ну і, звісно ж, ще одним чудовим засобом для зняття макіяжу стане мед. Намочи невеличкий рушник у теплій воді, крапни на нього ½ ст. л. меду і потім посип дрібкою соди. М’яко помасажуй цим теплим рушником шкіру обличчя – цей засіб зніме навіть найстійкішу косметику. Сода виконає роль легкого скрабу, а мед пом’якшить і зволожить твою шкіру!

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Як бачиш, якщо у тебе закінчився косметичний засіб для зняття макіяжу, хвилюватися не варто: в холодильнику точно знайдеться щось підходяще! І, до речі, не обов’язково чекати, поки закінчиться «змивка». Домашні засоби для демакіяжу анітрохи не гірші за покупні, навіть навпаки – більш корисні для шкіри!

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