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Як доглядати за нігтями влітку: ТОП-5 секретів

як доглядати за нігтями влітку

Влітку наші нігті потребують особливої уваги. Після весняного авітамінозу потрібно інтенсивніше за ними доглядати. Ми дізналися, як робити це правильно! Запам’ятовуй (а краще – запиши!) 5 основних правил догляду за нігтями у літній період.

Перше і найважливіше: стеж за своїм харчуванням! Від того, які продукти ти вживаєш у їжу, безпосередньо залежить стан нігтів. Намагайся, щоб у твоєму раціоні обов’язково були бобові, хліб із цільного зерна, інжир, гарбуз, обліпиха, морква, солодкий перець, молоко, масло, яйця, печінка. Саме завдяки речовинам і вітамінам, що містяться у цих продуктах, твої нігті будуть міцними і перестануть ламатися!

як доглядати за нігтями влітку

Регулярно зволожуй кутикулу. Зробити це можна за допомогою спеціальних олій, які продаються в будь-якому магазині або манікюрному салоні. Утім, навіщо кудись ходити! Засіб для зволоження кутикули і шкіри навколо нігтя можна зробити власноруч! Підігрій на водяній бані 1 столову ложку оливкової олії і змішай її з кількома краплями лимонного соку. Отриману суміш втирай у кутикулу і шкіру навколо нігтя 1-2 рази на тиждень.

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Позбудься залізної пилочки! Вона лише посилює розшарування нігтя і залишає на ньому мікротріщини і подряпини. Тому віддай перевагу інструментам із тефлоновим або сапфіровим напиленням.

як доглядати за нігтями влітку

Після антисептиків та агресивних сонячних променів шкіра на руках часто буває надто сухою, тому необхідно її постійно зволожувати. Завжди носи з собою крем для рук, і обов’язково використовуй його щодня перед сном. Ця проста звичка дуже швидко зробить шкіру твоїх ручок гладенькою та ніжною!

як доглядати за руками

А ти знала, що від кровообігу у твоїх пальцях залежить здатність нігтів до відновлення? Щоб його покращити, можна в домашніх умовах 1-2 рази на місяць робити спеціальну масочку. 2 г червоного меленого перцю змішай з 1 ч. л. ложкою жирного крему і настоюй на водяній бані протягом 10 хвилин. Дай суміші охолонути, і нанеси її товстим шаром на нігті на 15-20 хвилин. Якщо виникнуть неприємні відчуття, відразу змивай маску теплою водою. Після промокни руки рушником і нанеси живильний крем!

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Стеж за своїм харчуванням, балуй нігті масками і оліями, вибирай якісні інструменти для манікюру і от побачиш, результат не змусить себе чекати!

Фото: IStock

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