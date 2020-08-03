Кросівки та кеди в 2020 році стали новими туфлями. З чим їх тільни не поєднують: і з сукнями, і з костюмами, і зі спідницями. Як правильно створити модний образ з кросівками – далі в матеріалі.

Історія знає сотні прикладів модних табу. Проте порушити їх, особливо коли тебе в цьому «хуліганстві» підтримує мало не весь світ, — ні з чим не порівнювана втіха. Кеди з жіночною сукенкою або спідничкою? А чому би й ні? Модні тенденції не просто припускають такий варіант, а навіть наполягають на ньому.

Біле взуття: як почистити улюблені кеди і туфлі

Зараз кросівки – не просто деталь образу, а головний акцент у модному луці. Універсальним поєднанням із кросівками, звісно ж, стануть джинси, а особливо укорочені моделі. За альтернативу можна взяти класичні брюки: зі стрілками, декором, із латками тощо. До речі, брючний костюм також гармонійно пасуватиме до спортивних яскравих снікерсів.

Не менш вигідно кросівки доповнять образ зі штаньми-кюлотами, які ідеально личитимуть довгоногим дівчатам. Найвдаліша комбінація в цьому випадку: кюлоти + білі кросівки а-ля культові «суперстари».

МОДА 2020: тренди та тенденції в одязі

Варіації зі спідницями також різноманітні. Гарні образи можна стоврити з міні-, міді- та довгими спідницями. Якщо обираєте останній варіант, зверніть увагу на моделі з розрізами збоку.

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Вибір верхнього одягу, що поєднується з кросівками, навдивовижу розмаїтий. Це можуть бути шкіряні куртки, спортивні бомбери, класичні довгі пальта, піджаки спортивного простого крою та зимові парки.

Кросівки легко поєднаються в одному комплекті навіть із шовковою сукнею! Якщо спортивне взуття яскраве, то сукню чи спідницю аврто обирати спокійних відтінків, і навпаки.

І насамкінець маленька порада! Якщо не маєш змоги зібрати в гардеробі 10-х пар усіляких кедів та кросівок, обмежся однією однотонною моделлю. Продумай завчасно, чи поєднається вона з твоїм одягом, зокрема, із сукнею чи брюками. Повір, якщо постаратися, можни знайти найуніверсальнішу модель, яку можна комбінувати зі всіма речима, створюючи щодня свіжі ефектні образи!

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