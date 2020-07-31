Напевно, кожна дівчина чула про таку процедуру як ламінування волосся. Але далеко не всі зуміли розібратися, що це таке! Навіщо взагалі вона потрібна, всі «за» і «проти» ламінування волосся, а також ціни в Києві, читайте в нашому матеріалі!

Отже, розпочнемо з головного:

Що таке ламінування волосся?

Ламінування – це відновлювальна процедура, що проводиться виключно в салонах. Спеціальний засіб з біологічно активним складом і протеїнами «запаює» (склеює) лусочки волосинок під впливом високих температур. Таким чином засіб заповнює тріщини у структурі волосся, додаючи товщини, а як наслідок – об’єму шевелюрі. Також ламінування сприяє розгладженню волосся, тож після процедури вам більше не доведеться вирівнювати волосся прасочкою!

Приємні бонуси: після ламінування волосся стає блискучим і виглядає доглянутим. Процедуру можна і треба робити після фарбування, вона зміцнює волосся, а колір стає більш насиченим і довше не вимивається!

Давайте підсумуємо.

Всі «за» ламінування:

волосся стає гладеньким і доглянутим

набуває здорового блиску

процедура сприяє відновленню пошкодженого волосся

фарбоване волосся довше зберігає колір

можна забути про прасочку на найближчі два-три місяці.

Але, звісно ж, не обходиться й без певних мінусів.

Ми зібрали всі «проти» ламінування.

Їх, до речі, не так багато:

ламіноване волосся не можна фарбувати

укладку зробити значно складніше, і триматися вона буде не так довго

для догляду за ламінованим волоссям потрібні спеціальні засоби (шампуні, бальзами тощо)

Важливо! Ламінування волосся не рекомендується робити вагітним і матусям, які годують груддю.

І переходимо до найцікавішого.

Скільки коштує ламінування волосся в Києві?

Середня ціна у столиці на ламінування волосся варіюється від 800 до 1200 грн, в залежності від довжини й необхідних засобів. Пам’ятайте, що економити не варто, адже здоров’я вашого волосся коштує значно дорожче!

І все ж. Як трохи зекономити?

Процедура ламінування робиться на чисте сухе волосся. Тож вимийте його вдома: так ви заощадите близько 100 грн – саме стільки коштує в середньому миття голови в салоні!

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