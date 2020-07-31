Зробити манікюр в домашніх умовах – завдання не з простих. Життя сучасної дівчини настільки насичене, що часу не вистачає навіть на обід! Що вже говорити про відвідування салонів краси! Часто нам доводиться самостійно справлятися з кутикулою, придумувати нові техніки нанесення лаку на праву руку і ретельно моніторити модні новини в пошуках трендових кольорів. Не всі знають, що існують деякі правила манікюру, які допоможуть тобі значно заощадити час і нерви.

Манікюр в домашніх умовах

1) Вибір пилочки! Це, мабуть, один з найважливіших інструментів для манікюру. Якщо у тебе міцні нігті, вибери пилку з пісочним або сапфіровим напиленням. Для тонких і ламких нігтів краще використовувати дрібнозернисту пилку, напівкруглої форми.

2) Потрібно також пам’ятати, що підпилювати можна тільки сухі нігті, вологі від цього почнуть розшаровуватися. Руху повинні бути в одному напрямку – від кінчика нігтя до його лунки!

3) Вибирай правильну форму нігтя! З широкою долонею гармонійно виглядають нігті середньої довжини і квадратної форми. В інших випадках тобі підійде класичний «овал».

4) Зміцнити нігті допоможе … морська сіль! Зроби теплу ванночку для рук з 2-3 столовими ложками морської солі, і опусти в воду пальчики на 10-15 хвилин. Для пом’якшення шкіри можеш додати кілька крапель оливкової олії.

МАНІКЮР 2020: модні тенденції та ідеї на весь рік

5) Прибираємо кутикулу без ножиць. Останнім часом все більш популярний «необрізний» європейський метод. Спеціальною рідиною покриваємо кутикулу, і через 5 хвилин дерев’яною паличкою видаляємо її.

Спеціальний засіб можна замінити будь-яким маслом, тільки перед цим обов’язково потрібно добре розпарити руки у ванночці.

6) Не ігноруй базове покриття! Основа під лак живить корінь нігтя і не дає лаку руйнувати нігтьову пластину, запобігає зміні кольору нігтя і вирівнює нерівності на нігтях. А це важливо для акуратного манікюру, правда?

7) Вибираємо лак! Нігті з нерівною поверхнею не варто покривати перламутровим лаком – так дефекти стануть ще помітнішими! Однак перламутрові і світлі лаки візуально подовжать короткі нігтики.



Мода 2020: головні тренди та тенденції року

8) Щоб візуально звузити широкі нігті, їх краєчки слід залишати безбарвними, покриваючи кольоровим лаком тільки середину! Широка основа нігтя теж не зафарбовується повністю. Більше двох шарів наносити не варто, інакше лак потім буде легко відколупуватися.

9) Маленький лайфхак: щоб лакове покриття трималося довше, потрібно наносити його на теплі зігріті руки!

10) Вибираючи колір манікюру, орієнтуйся на свіжі тренди світу моди! Наприклад, на сайті pantone.com ти завжди зможеш знайти самі топові поєднання сезону.

Запам’ятай ці прості правила, і манікюр перестане забирати у тебе так багато часу як раніше! Лак буде триматися набагато довше, а ручки завжди будуть м’якими і доглянутими.

Фото: IStock

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