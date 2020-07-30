Спортивне взуття давно «вийшло» за межі тренувальних зал і фітнес-центрів. Геть нещодавно тільки закаблуки могли засвідчити модний статус дівчини. Сьогодні, навпаки, справжня модниця радше взує під сукню кеди чи кросівки, ніж тонку шпильку! Якщо, звичайно, дрес-код дозволяє. Головне – навчитися правильно комбінувати спортивну взуванку з не надто спортивною чи навіть надто не спортивною вдяганкою. Як це зробити? Записуй!

Носити сукню винятково з туфлями, парку – з грубими черевиками, а піжаму – тільки у спальні: історія знає сотні прикладів модних табу. Проте порушити їх, особливо коли тебе в цьому «хуліганстві» підтримує мало не весь світ, — ні з чим не порівнювана втіха. Кеди з жіночною сукенкою або спідничкою? А чому би й ні? Модні тенденції не просто припускають такий варіант, а радше навіть наполягають на ньому.

Біле взуття: як почистити улюблені кеди і туфлі

Сьогодні кросівки – не просто деталь образу, почасту вони – головний акцент у модному лукові.

Універсальним поєднанням із кросівками, звісно ж, стануть джинси, а надто прикороченої моделі. За альтернативу можна взяти класичні штани: вони можуть бути зі стрілками, з декором, із латками тощо. До речі, штаняний костюм також гармонійно пасуватиме до спортивних яскравих сникерсів.

Не менш вигідно кросівки доповнять образ зі штаньми-к’юлотами, які ідеально личитимуть володаркам довгих ніг. Найудаліша комбінація в цьому разі: к’юлоты + білі кросівки а-ля культові «суперстари».

МОДА 2020: тренди та тенденції в одязі

Варіації зі спідницями так само вельми різноманітні. Починаючи від коротких моделей і навіть міні, до довгих спідниць у підлогу. В останньому разі варто звернути увагу на моделі з розрізами збоку, щоби показати кросівки.

До речі, ідеально кросівки припасуються й до спідниці актуальної влітку 2020-го міді-довжини, котра, як і раніше, залишається з-поміж трендів-фаворитів.

Мода 2020: Стильні літні шорти – які вибрати?

Вибір верхнього одягу, що поєднується з кросівками, навдивовижу розмаїтий. Це можуть бути шкіряні куртки, спортивні бомбери, камізельки, класичні довгі пальта, піджаки спортивного простого крою та зимові парки.

Кросівки легко вживуться в однім комплекті із сукнею, навіть якщо вона шовкова! Якщо спортивне взуття яскраве, то сюкню чи спідницю треба вибирати спокійних відтінків, і -навпаки.

І насамкінець – маленька порада! Коли ти не маєш змоги зібрати в гардеробі 10-х пар усіляких кедів та кросівок, обмежся однією однотонною моделлю. Продумай завчасно, чи порозуміється вона з твоїм одягом, зокрема, із сукнею чи штаньми. Повір, якщо постаратися, можни надибати ту найуніверсальнішу модель, що її ти зможеш комбінувати зі всіма своїми лахами та створювати щодня свіжі ефектні образи!

Фото: istock