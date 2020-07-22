Весільні сукні 2020: варіанти на будь-який смак у фото
Весілля вже у 2020 році, а ти не можеш визначитися із сукнею? Ми підібрали модні весільні образи на будь-який смак. Надихайся фотопідбіркою
Який варіант весільної сукні вибрати? Адже їх так багато! Світові дизайнери створили десятки образів до цієї події. Навіть найпримхливіша і найвимогливіша наречена зможе вибрати. Однією з тенденцій 2020 року став мінімалізм та індивідуалізм. Тому можна дозволити собі найсміливіші образи, навіть білий брючний костюм. Але якщо ти мрієш про розкішну пишну сукню, хто тобі може заборонити її придбати?
Дивись варіанти трендових весільних суконь 2020 року, вибирай, і нехай все пройде гладко!
Monique Lhuillier
Oscar de la Renta
Lela Rose
Randi Rahm
Marchesa
Pronovias
За матеріалами iStock.com, brides.com
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