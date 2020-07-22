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Як відновити пошкоджене укладками волосся?

як відновити пошкоджене волосся

Як відновити пошкоджене волосся, якщо часто користуєшся феном, стайлером, лаком та іншими засобами для укладки? Від них волосся тьмяніє та ламається… Що ж робити, щоб підживити пасма? Ось реальні методи відновлення волосся до ідеального стану!

Для початку, відмовтеся хоча б на пару днів від будь-яких гарячих інструментів укладки: плойок, стайлерів та навіть фенів! Дайте своєму волоссю відпочити від постійного температурного стресу.

Друге – замініть старий гребінець. Рекомендуємо обрати новий, обов’язково з натуральних матеріалів. Та стежте за тим, щоб він залишався ідеально чистим кожного дня.

як відновити волосся

Замініть шампунь, якщо користуєтеся ним довше трьох місяців! Волосся звикає до одних і тих самих компонентів і перестає реагувати на них. Віддайте перевагу засобам з живильним та відновлювальним ефектом.

Якщо волосся після першого ж миття засобом виглядає «як з обкладинки», то, швидше за все, в складі шампуню міститься силікон, який надає виключно візуальний ефект, а не лікує волосся зсередини. Він, навпаки, може погіршити стан пошкодженого волосся, огортаючи його плівкою.

як відновити пошкоджене волосся

Звісно, чудовий засіб відновлення – маски! Вибирай рецепти домашніх масочок без «агресивних» компонентів – гірчиці, перцю тощо. Особливо добре пошкоджене волосся відновлюють засоби з екстрактами натуральних олій – касторової, ши, жожоба та інших, а також варто додати аптечний вітамін С.

Регулярно роби масаж шкіри голови – він нормалізує кровообіг і покращує живлення коренів волосся та прискорює його ріст.

І не забувай, раціон харчування теж впливає на стан волосся. Обов’язково включи до свого меню рибу, горіхи, зелень.

Дотримуйся наших порад, і через два-три тижні волосся порадує тебе своїм виглядом.

Фото – iStock

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