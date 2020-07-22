Влітку наші нігті потребують особливої уваги. Після весняного авітамінозу потрібно інтенсивніше за ними доглядати. Ми дізналися, як робити це правильно! Запам’ятовуй (а краще – запиши!) 5 основних правил догляду за нігтями у літній період.

Перше і найважливіше: стеж за своїм харчуванням! Від того, які продукти ти вживаєш у їжу, безпосередньо залежить стан нігтів. Намагайся, щоб у твоєму раціоні обов’язково були бобові, хліб із цільного зерна, інжир, гарбуз, обліпиха, морква, солодкий перець, молоко, масло, яйця, печінка. Саме завдяки речовинам і вітамінам, що містяться у цих продуктах, твої нігті будуть міцними і перестануть ламатися!

Регулярно зволожуй кутикулу. Зробити це можна за допомогою спеціальних олій, які продаються в будь-якому магазині або манікюрному салоні. Утім, навіщо кудись ходити! Засіб для зволоження кутикули і шкіри навколо нігтя можна зробити власноруч! Підігрій на водяній бані 1 столову ложку оливкової олії і змішай її з кількома краплями лимонного соку. Отриману суміш втирай у кутикулу і шкіру навколо нігтя 1-2 рази на тиждень.

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Позбудься залізної пилочки! Вона лише посилює розшарування нігтя і залишає на ньому мікротріщини і подряпини. Тому віддай перевагу інструментам із тефлоновим або сапфіровим напиленням.

Після антисептиків та агресивних сонячних променів шкіра на руках часто буває надто сухою, тому необхідно її постійно зволожувати. Завжди носи з собою крем для рук, і обов’язково використовуй його щодня перед сном. Ця проста звичка дуже швидко зробить шкіру твоїх ручок гладенькою та ніжною!

А ти знала, що від кровообігу у твоїх пальцях залежить здатність нігтів до відновлення? Щоб його покращити, можна в домашніх умовах 1-2 рази на місяць робити спеціальну масочку. 2 г червоного меленого перцю змішай з 1 ч. л. ложкою жирного крему і настоюй на водяній бані протягом 10 хвилин. Дай суміші охолонути, і нанеси її товстим шаром на нігті на 15-20 хвилин. Якщо виникнуть неприємні відчуття, відразу змивай маску теплою водою. Після промокни руки рушником і нанеси живильний крем!

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Стеж за своїм харчуванням, балуй нігті масками і оліями, вибирай якісні інструменти для манікюру і от побачиш, результат не змусить себе чекати!

Фото: IStock