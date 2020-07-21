Новий сезон – нові тренди! Головний візажист другого сезону реаліті «Топ-модель по-українськи» Дар’я Духновська розповіла G.SPACE про модні тенденції в макіяжі влітку 2020. Яку помаду вибрати, хайлайтер чи рум’яна, smokey eyes чи рожеві тіні – усі відповіді в нашому матеріалі!

Матовість

Цього літа в тренді – натуральність. Якщо в минулих сезонах у моді був «здоровий блиск», то зараз варто звернути увагу на матуючі засоби. Тому краще майже повністю відмовитися від хайлайтера і покласти в сумочку матуючі серветки.

Як правильно підібрати тональний крем

Для щоденного макіяжу добре підійдуть легкі кремові текстури, але обов’язково пам’ятайте про зволоження. Власницям жирної шкіри слід спробувати легку дрібнодисперсну пудру.

Не варто забувати й про рум’яна. Віддавайте перевагу персиковим і природним рожевим відтінкам.

Натуральні брови

Цього сезону брови також мають натуральне оформлення, без чітких меж. Гель для вкладання брів вибирайте прозорий або з легким відтінком.

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А володаркам не дуже густих брів варто додати у свою косметичку тіні для брів.

Монохром

Одним з фаворитів цього сезону є монохромний макіяж. Для його виконання знадобляться тіні, рум’яна й помада одного кольору. Або як варіант – скористайтеся одним б’юті-продуктом, який може замінити кожного з цих засобів. Не бійтеся експериментувати, але пам’ятайте, що кремові текстури варто наносити на кремову основу, а сухі – на суху. Це важливо пам’ятати при нанесенні рум’ян, щоб уникнути появи плям і розводів.

Smoky eyes

Макіяж smoky eyes – як у класичній варіації, так і в кольоровому виконанні – буде актуальним цього літа Проте слід звернути увагу на глибину тону. Тренд сезону – чистий глибокий колір без домішок. Якщо хочете додати образу грайливості, спробуйте поекспериментувати з підводкою.

Губи

Червоний колір не здає своїх позицій і проявляється в будь-яких варіаціях. Матові стійкі помади відходять на другий план, а на першому фігурує легкий глянцевий фініш або насичений блиск, що вдало підкреслять образ. Чіткий контур або «заціловані» губи – фантазії немає меж! Але не забувайте про ідеальний тон, якщо ви користуєтесь червоною помадою.

Волосся

Влітку 2020-го слід віддати перевагу яскравим відтінкам волосся, а з укладкою заморочуватися не потрібно: що простіше, то краще! Легкі хвилі, гофре, плетіння… До речі, не обов’язково фарбувати волосся фарбою, адже для отримання цікавого відтінку можна скористатись спреєм чи бальзамом.

Лайфхак:

Щоб отримати легку хвилю, заплетіть на ніч нетугі коси. А прокинувшись, розпустіть локони й приберіть зайву статику за допомогою невеликої кількості олійки для волосся. Класична коса може стати вашою улюбленою зачіскою, якщо доповнити її мінімалістичними прикрасами, які цього сезону на піку популярності!

І пам’ятайте: тренди трендами, а в першу чергу зважайте на свій тон шкіри, риси обличчя та смаки. Правильно підібраний відтінок червоної помади личить абсолютно всім. Але якщо вам з ним не дуже комфортно, ви сумніваєтесь – облиште. Не варто малювати губи червоним тільки тому, що «це ж модно!». Вибирайте тренди, які вам комфортні, і тоді почуватиметесь впевнено 24/7!

Фото: vogue.com / marieclaire.com

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