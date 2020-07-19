Як відростити волосся? Цим питанням задавалася майже кожна з нас. Багато дівчат мріють про густе довгое волосся. І, звичайно, щоб воно було блискуче та красиве. Тільки ось як домогтися подібного результату самотужки? Ми зібрали для тебе кілька порад по догляду за волоссям, які допоможуть тобі відростити довге волосся легко і швидко!

Отже, перший, і, мабуть, один із основних секретів – це правильно харчування. Найчастіше в гонитві за красивим волоссям ми використовуємо різноманітні засоби, забуваючи водночас про важливість здорового організму. Щоб прискорити ріст волосся і зміцнити його, у твоєму раціоні має бути багато білка. Отримати його можна з різних продуктів – яєць, риби, молочних продуктів і м’яса.

Також дуже важливі жирні кислоти омега-3, 6 і 9, які містяться у потрібній кількості в оліях: оливковій та льняній. Можна, звісно, пити олію столовими ложками, проте це не дуже просто. Значно зручніше додавати їх у салати: так олії засвоюються значно швидше. Ще один важливий продукт, який просто необхідний волоссю це… шоколад! Так-так, радійте, ласуни: в улюбленому смаколику міститься цинк, який надзвичайно важливий для росту волосся.

Прискорити ріст волосся допоможе гірчична маска. Вона розігріває шкіру голови, прискорює кровообіг, і як результат – твоє волосся росте значно швидше, ніж зазвичай. Головне – перед нанесенням перевірити реакцію твоєї шкіри на гірчичний порошок.

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Нанеси трохи маски на внутрішню сторону зап’ястя. Якщо через півгодини не з’явиться почервоніння або інший прояв подразнення, можеш сміливо користуватися цим диво-засобом!

Хоч як би це прозвучало, але, щоб твоє волосся росло швидше, його потрібно… обрізати! Кінці слід стригти не менше, ніж раз на три місяці. Бажано також звіритися з місячним календарем. Якщо ти відрощуєш волосся, підстригай його тільки на прибуваючий Місяць (3-тя або 4-та доба найбільш ефективні!) І нехай багато хто говорить, що це банальні забобони, гірше точно не буде! Чому не спробувати? Тим більше що навіть професійні перукарі рекомендують-таки враховувати місячний календар при виборі дня стрижки!

Якщо ти відрощуєш волосся, особливу увагу приділи вибору гребінця. Віддай перевагу дерев’яним гребінцям і щіткам із натуральною щетиною. Не розчісуй мокре або вологе волосся, дай йому повністю висохнути.

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Бажано відмовитися від використання фенів та плойок: висока температура ослаблює волосинки, і аж ніяк не сприяє їх росту. Якщо ж ти жити не можеш без прасочки і фена, обов’язково використовуй термозахист.

І ще одна порада тим, хто відрощує волосся. Регулярно масажуйте шкіру голови! Ти ж розумієш, що коли волосинки стають довшими, вони також стають важчими, і таким чином збільшується навантаження на корені волосся. Щоб шевелюра не почала випадати, корисно регулярно масажувати шкіру голови подушечками пальців або спеціальною щіткою-масажером. Для посилення ефекту можна використовувати реп’яхову або оливкову олії. Головне, не забудь потім ретельно вимити волосся шампунем!

Фото: IStock