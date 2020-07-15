Пляжний сезон у розпалі, а значить, час придивитися до нових моделей купальників. Ми зібрали найактуальніші модні тенденції літа 2020 року, щоб ви могли легко обрати купальник, який відповідатиме всім трендам і підкреслить вашу красу!

Квіткові принти

Флористичні візерунки завжди вигідно виглядають на купальниках. Вони створюють максимально літній настрій, і до того ж, при правильно обраному малюнку здатні візуально витягнути фігуру й «заховати» проблемні зони. Можна комбінувати квіткові частини купальника з однотонними, наприклад, вибравши ліф із рослинним малюнком, доповнити його монохромним низом – білим або чорним. Дуже стильно!

Шоколад

Усі відтінки коричневого влітку 2020 на піку популярності! Гіркий шоколад, мокко, класичний кавовий, світло-коричневий, як лате або м’який горіховий. Орієнтуйтеся при виборі відтінку на тон своєї шкіри, купальник не повинен з нею зливатися – це історія про нюд, і вона залишилася в минулому сезоні. Зверніть особливу увагу на цільні моделі, такий купальник у коричневих тонах виглядає дуже смачно!

Привіт з 60-х

Відмінна новина для всіх, хто не любить мілкі бікіні! У моді знову ретро-купальники: з високими плавками, на широких резинках, з ліфом-бандо. Це ідеальне рішення для дівчат, які з якоїсь причини не готові вдягати надто відкриті купальники. Сумісні моделі з поясом на талії, як носили за часів Бріджит Бардо, великий гороховий принт, смужка… Попросіть маму й бабусю показати їхні літні знімки й надихайтеся!

Рюші

Якщо ви в пошуках максимально жіночного купальника, приміряйте моделі з оборками та рюшами. Грайливі й витончені, такі купальники підкреслюють індивідуальність і додають об’єму в потрібних місцях. Якщо, наприклад, ви хочете візуально збільшити груди, топ із широким воланом – це ідеальне рішення!

Блиск!

Це тренд для сміливих дівчат, які готові, що всі погляди на пляжі будуть прикуті саме до них! Незвичайні яскраві купальники з блиском особливо стильно виглядатимуть на пляжних вечірках. Та обов’язково зверніть особливу увагу на тканину при покупці, перевірте, чи не буде вона «світитися», коли натягнеться на фігурі. Лише купальники, пошиті з якісних тканин із блискучими нитками, не втратять вигляду, не будуть просвічуватися при намоканні й не розтягнуться при першому ж носінні.

Експериментуйте, поєднуйте тренди між собою, і ви знайдете свій ідеальний купальник, в якому будете сяяти на пляжі влітку 2020-го!

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