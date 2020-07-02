Покриття нігтів шелаком стало найпопулярнішою технікою манікюру, і це не дивно, адже завдяки йому наші нігтики виходять красивими і довгий час радують око своїм блиском й ідеальним станом. Та чи шкідливий шелак? Рано чи пізно перед черговим походом до майстра ти задумаєшся: «раптом таке спрощення життя може мати негативний вплив на нігті і на здоров’я рук?». Ми спробували все з’ясувати і розвіяти всі міфи такого сучасного манікюру.

Однією з найпоширеніших думок щодо шелак-покриття є таке – випромінювання, яке виділяє ультрафіолетова лампа, може викликати рак шкіри.

Як зробити обрізний манікюр в домашніх умовах

Виробником більшості гель-лаків є Америка, відповідно там само проводять різні дослідження, пов’язані з їхньою якістю та впливом на нігті. Американські фахівці тестують і ультрафіолетові лампи. Згідно з останніми дослідженнями, ризик для шкіри ультрафіолетові, особливо LED-лампи нового покоління мають мінімальний. Зокрема, останні, завдяки швидкій полімеризації, сушать шелак за лічені секунди, тому шкіра не встигає пересушитися.

Чули, що шелак містить небезпечні речовини? Ми теж. Але це твердження не є правдивим. Насправді такі лаки за своїм складом навіть безпечніші за звичайні лаки для нігтів. У складі шелаку немає формальдегіду, толуолу та інших небезпечних токсичних інґредієнтів.

ТОП-10 секретів ідеального манікюру

Гель-лак практично не має запаху, не проникає в структуру нігтьової пластини, а його використання допускають навіть під час вагітності.

Багато дівчат також відмовляються від шелаку, вважаючи, що через нього ніготь позбавляється повітря. Нігті – не легені, вони не здатні поглинати повітря. Все, що необхідно для нормального функціонування нігтьової пластини, постачає кров. Якщо знімати покриття за правилами, такий манікюр можна робити так часто, як хочеться.

Існує думка, що шелак псує нігті: після нього вони починають ламатися і розшаровуватися. Однак якщо твої нігті слабкі, то винен в цьому зовсім не шелак. Нігті псуються, тільки якщо відривати гель-лак (при невмілому знятті покриття в домашніх умовах, наприклад). Разом із ним знімається верхній шар пластини, і починається розшарування.

Тому залиште всі міфи і стереотипи позаду. Використання покриття гель-лаком – це ефективний і доступний спосіб зробити наші нігтики красивими, а ручки – доглянутими.

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