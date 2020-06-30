Місячний календар стрижок на липень 2020 вже є на сайті Нового каналу! Нарешті прийшов час сходити до свого стиліста та зробити усе, чого так не вистачало під час строгого карантину. Дізнайся, коли краще фарбувати волосся, а коли стригтися та записуйся до свого майстра

Місячний календар на липень 2020: коли стригти волосся

1, 2, 7, 8, 14, 15, 16, 18, 21, 23, 27, 30 липня 2020 року – сприятливі дні для стрижки волосся! Як показує місячний календар стрижок на липень 2020 року, ці дати ідеально підійдуть для того, щоб злегка підрівняти кінчики або кардинально змінити імідж. Весна 2020 видалася нелегкою для всіх, тому нова стрижка може підняти настрій та додати життєвої енергії. Ти точно залишишся задоволеною!

Візит у салон саме у ці дати добре вплине на загальний стан волосся. Воно стане сильнішим та буде добре вкладатися. Окрім цього, нова зачіска за місячним календарем стрижок на липень 2020 року принесе фінансову стабільність та відкриє тебе для нових звершень на любовному фронті. Більше про амурні справи читай у нашому матеріалі – любовний гороскоп на липень 2020.

Місячний календар на липень 2020: коли не варто стригти волосся

3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 31 липня 2020 року – несприятливі дні для стрижки волосся! Відповідно до місячного календаря стрижок на липень 2020, у цей час краще забути про похід у салони краси. Стрижка може не вдатися. І хоча волосся – не зуби, відросте, але для нас дівчаток, погана стрижка – це катастрофа. Фоточок в Instagram не буде довгенько. Краще відклади стрижку на інші дати. За цей час ти встигнеш подумати, чого точно хочеш. Можливо, у таку спеку рішення зробити каре було занадто імпульсивним.

Місячний календар на липень 2020: коли фарбувати волосся

1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 31 липня 2020 року – сприятливі дні для фарбування волосся! Нещодавно модель Емілі Ратаковскі вперше пофарбувала волосся. Селебріті змінила свій природній шоколадний колір на блонд! Подібні рішення потрібно приймати зважено. А щоб усе пройшло стовідсотково добре, краще слідуй місячному календарю стрижок на липень 2020 року.

Фарбування волосся у ці дні принесе у твоє життя лише позитив. Сама ж фарба ляже рівно, а колір буде ідеальним. Круто пройде навіть найскладніше фарбування. Просто пам’ятай, що для цього знадобиться більше часу. Новий колір волосся може подарувати неочікуване поповнення на карту.

Місячний календар на липень 2020: коли не варто фарбувати волосся

4, 5, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 26, 27, 28 липня 2020 року – несприятливі дні для фарбування волосся! Не лише палюче сонце може зіпсувати твоє волосся у найжаркіший місяць літа. Спалити твої локони та пасма може і стиліст. Місячний календар стрижок на липень 2020 вказує, що у ці дні краще утриматися від фарбування волосся. Результату, як Емілі Ратаковскі у ці дні не вийде.

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