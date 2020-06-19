Не нудьгуй під час самоізоляції! Краще дізнайся про модні тренди 2020 та способи створення нових образів. Поки є час перебрати гардероб та підібрати модні луки, треба ним скористатися.

Чи знаєш ти, що у шафі є особливі речі – базові, які є основою для комбінації одягу? І одна з них – боді чи комбідреси. Як носити та з чим поєднувати боді та комбідреси, читай далі.

Що таке боді / комбідрес?

Боді – це вид обтягуючого жіночого повсякденного одягу, що візуально нагадує суцільний купальник. Цю річ створили у 1950-х роках у США як різновид спортивного купальнику леотарду. Через 30 років боді та комбідреси увійшли до гардеробу майже кожної дівчини, адже стали незамінним атрибутом модниці. Навіть героїня коміксів Диво-жінка обрала боді для подальших подвигів!

Візуально боді має багато дизайнів верхньої частини: на бретельках, з горловиною, без неї, з декольте, с обтягуючими рукавами, з широкими, з воланами, може виглядати, як блуза. Незмінною залишається те, що верхня частина продовжується трусиками і сам комплект застібається на маленькі кнопочки в паховій зоні. Боді без рукавів називають комбідресом. Він є двох видів: білизна та повсякденний одяг.

Різноманітність моделей та тканин, з яких виготовляють боді, робить його незамінною річчю у гардеробі. Адже вона не задирається при русі та не оголює тіло у найнезручниший момент. Якщо правильно підбирати одяг, то образ із боді може бути як повсякденним, так і робочим чи святковим.

Дуже важливо правильно вибрати розмір боді і комбідреса. Цей одяг щільно прилягає до тіла, підкреслюючи фігуру. Якщо ти вважаєш, що твоя талія недостатньо тонка, віддай перевагу комбідресу з ефектом, що коригує фігуру.

З чим поєднувати та як носити боді та комбідрес?

Для повсякденного образу варто поєднувати боді із джинсами чи спідницями. Джинси – це завжди виграшний варіант. Образ буде кардинально відрізнятися в залежності від їх моделі: бойфренди, кльош, прямий крій, скінні. Лук можна доповнити піджаком, окулярами та кросівками чи туфлями.

Якщо поєднати боді та спідницю можна створити різні комплекти – і для відпочинку, і для роботи. Спідниця-олівець додасть строгості та буде доречною для бізнес-зустрічі. А спідниця вільного крою із яскравим принтом підійде для побачення чи прогулянки із друзями.

З аксесуарів віддай перевагу модним сумкам 2020: крихітним клатчам та поясним сумкам. Цікавий акцент додадуть і трендові рюкзаки чи сумочки на довгому ремінці.

Тож експериментуй, створюй сміливі яскраві комбінації та почувайся впевнено!

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