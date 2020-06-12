Спільно з театром тіней VERBA SHADOW ми підготували покрокову інструкцію, як правильно сісти на шпагат.

Багато дівчат мріють сісти на шпагат. Це вміння, безсумнівно, дає відчуття грації та жіночності, підвищує сексуальну енергію. Але не в усіх в нашому шаленому ритмі життя вистачає часу ходити на стрейчинг. Тому ми готові поділитися з вами секретами розтяжки вдома. Ваше тренування триватимене більше півгодини, а заряду краси та енергії вистачить на цілий день!

Як накачати руки? Комплекс вправ для дівчат в домашніх умовах

Як накачати прес у домашніх умовах? Комплекс вправ

Найважливіше – починати розтяжку на підготовлене і розігріте тіло. Комплекс вправ для розминки ви можете підібрати свій. Може, у вас є вже готовий набір улюблених вправ або ви з легкістю підберете в інтернеті комплекс. Особливу увагу звертаємо на коліна, гомілкостопи і внутрішні м’язи стегна. Якщо дозволяє час, ви можете побігати або прийняти гарячий душ, це дозволяє розігріти все ваше тіло зсередини, навіть найдрібніші зв’язки. Результативність заняття після такого розігріву в рази вища, а крепатури – менше!





Ноги ставимо приблизно на подвійну ширину плечей. Коліна і носки мають бути розвернуті один від одного. Завдання – присідати вниз до паралелі з підлогою, що не провертаючи стегна. Слідкуйте, щоб у колінах був прямий кут. Руки – на поясі або біля основи стегна. Ця вправа дозволяє «розкрити» суглоби і зміцнити внутрішні м’язи стегна. Виконуємо вправу 15 разів.

Випади (передній і бічний) з провисанням вниз на кожну ногу. Передня нога в коліні повинна утворювати прямий кут. Руки на поясі, якщо вистачає розтяжки, можна поставити на підлогу. Виконуємо по 30 секунд на кожну ногу

Перекочування. З переднього випаду на праву ногу переходимо в бічній випад на праву ногу, плавно перекочуємося на бічній випад на ліву ногу і повертаємося на передній випад на ліву ногу. У кожній позиції затримуємося на 3 секунди, намагаючись провиснути вниз. Робимо 10 разів

«Метелик» – сідаємо на підлогу, зігнувши ноги перед собою, розвівши коліна – носок до носочка, п’ята до п’яти. Тягнемося руками вперед, намагаючись лягти животом собі на ноги. І похитуємо трохи колінами, щоб вони все більше розкривалися і лягали на підлогу. Час виконання вправи – 3 хвилини.





Одну ногу ставимо перед собою, носок дивиться вгору. Друга, зігнута в коліні, лежить на підлозі, п’ята дивиться вгору. Намагаємося опуститися до передньої рівної ніжки, не згинаючи коліно й не вивертаючи стегна. Стегна у цій вправі завжди чітко дивляться вперед. По 3 хвилини на кожну ніжку.

Тепер, змінюючи ніжки, сідаємо на правий, лівий та поперечний шпагати. Слідкуйте за диханням, нехай воно буде стабільним і спокійним. Максимальні зусилля для опускання вниз потрібно робити на видиху. Видихаємо повітря і ще більше просаджуємося вниз. Не поспішайте і не намагайтеся зробити шпагат «наскоком». Так є шанс отримати надрив зв’язки або розтягнення. М’язи і зв’язки – еластичні, їм просто потрібен час, щоб плавно розтягнутися, а потім знову скоротитися. Для зв’язок так менше стресу, а для вас більш комфортне і природне відчуття при розтяжці.

Нехай у кожної дівчини розтяжка асоціюється з її прекрасним шпагатом, а не смужками на шкірі! 🙂

Про VERBA SHADOW:

VERBA SHADOW – перший у світі театр тіней, який почав використовувати у своїх постановках технології 3D. Вони розпочали свій шлях у 2010 році на шоу «Україна має талант». Після чого взяли участь у ряді аналогічних шоу в Європі, а цього року стали півфіналістами шоу «America’s Got Talent». Наразі 3D театр тіней VERBA SHADOW активно гастролює по всьому світу від Америки до Азії.

Фото: IStock