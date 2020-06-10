Зміцнювальна маска для волосся з шоколаду
Після днів, активно проведених на сонці, волоссю потрібне посилене живлення. Ми знайшли рецепт зміцнювальної маски для волосся, яка точно буде тобі до смаку – рецепт маски для волосся з шоколадом! Записуй. Результат тобі сподобається!
Всі знають, що шоколад дає енергію, але мало хто здогадується, що таку ж енергію він може дати й волоссю! Більш того, кофеїн, що міститься в бобах какао, активізує кровообіг і позитивно впливає на шкіру голови і волосся, зміцнює їх і живить, а триптофан захищає від негативного зовнішнього впливу!
Щоб приготувати маску для волосся з шоколадом, тобі знадобиться:
– 50 гр шоколаду
– 100 мл кефіру
– яєчний жовток
Розтопи шоколад на паровій бані. У магазині обирай продукт із максимальним вмістом какао – класичний гіркий чорний шоколад.
Коли шоколад стане рідким, додой туди кефір й ретельно перемішай.
Дай суміші охолонути і трохи загуснути, а потім виделкою вбий сирий жовток.
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Наноси маску на вологе чисте волосся, починаючи від коренів і до самих кінчиків.
Одягни зверху шапочку для купання в душі (її легко замінить харчова плівка або звичайний пакет), намотай зверху «тюрбан» з рушника і залиш на 30 хвилин.
Через півгодини змий маску теплою водою з шампунем.
Користуватися смачною маскою рекомендується два-три рази на тиждень, так волосся стане помітно міцнішим і блискучим вже через 14 днів. Ну і звичайно, бонусом приємний солодкий аромат!
Фото: IStock
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