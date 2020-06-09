Колір 2020 року прекрасний, як морська хвиля. Так, ти вгадала. Pantone Colors of the Year на 2020 рік – класичний синій! Статний, спокійний і насичений. Якщо тобі хотілося чогось яскравішого, не засмучуйся. Адже модна індустрія завжди дає варіанти. Дивись підбірку трендових кольорів, щоб скоригувати свій гардероб.

Модні кольори року зазвичай представлені двома палітрами – Лондон і Нью-Йорк. Вони формуються на основі відтінків, які модні дизайнери використали в колекціях на Тижнях моди до майбутнього сезону. Кожна з палітр складається з 12 -10 найбільш трендових та 4 класичних нейтральних кольорів.

Для весняних та літніх луків дизайнери пропонують яскраві кольори – насичений червоний, жовтий, зелений і, звичайно, колір року – синій. Pantone закликає створити нову класику та проявити індивідуальність.

Палітра модних кольорів весна/літо 2020

Flame Scarlet – палаючий червоний,

Saffron – шафран,

Classic Blue – класичний синій,

Biscay Green – біскайський зелений,

Chive – цибулевий,

Faded denim – вицвівший джинс,

Orange peel – апельсинова кожура,

Mosaic Blue – синя мозаїка,

Sunlight – сонячний промінчик,

Coral pink – коралово-рожевий,

Cinnamon stick – паличка кориці,

Grape compote – виноградний компот.

У топ нейтральних класичних кольорів увійшли:

Lark – забарвлення жайворонку,

Navy blazer – темно-синій блейзер,

Brilliant white – винятковий білий,

Ash – попелястий.

Fiery red – вогняно-червоний,

Flame orange – помаранчеве полум’я,

Heritage Blue – класичний блакитний,

Blush Beauty – румяна,

Tanager Turquoise – бірюзова танагра,

Classic Blue – класичний синій,

Beetroot Purple – пурпурний буряк,

Storm – шторм,

Yellow Iris – жовтий ірис,

Rose Brown – рожевий брунатний,

Blossom – цвітіння,

Bossa Nova – Босса Нова.

У топ нейтральних класичних кольорів увійшли:

Cuban Sand – кубинський пісок,

Blueberry – чорниця,

Blanc de Blanc – Блан де Блан,

Oyster Mushroom — колір гливи.

Відображаючи настрій весни і літа 2020 року, Pantone пропонує різні варіанти синього, щоб ти могла використовувати безліч відтінків: від глибини прохолодних синіх джерел до темних термальних русел підводних вулканів.

Палітра модних кольорів осінь/зима 2020-2021

Amberglow – янтарно-помаранчевий,

Samba – мальвово-червоний,

Sandstone – пісочний,

Classic blue – класичний синий,

Green sheen – жовто-зелений,

Rose tan – рожева засмага,

Ultramarine green – ультрамариново-зелений,

Fired brick – колір обпеченої червоної цегли,

Peach nougat – відтінок персикової нуги,

Magenta purple – пурпурно-фіолетовий.

У топ нейтральних класичних кольорів цієї палітри увійшли:

Almond Oil – колір миндальної олії,

Blue Depths – глибокий синий,

Sleet – мокрий сніг,

Military 0live – оливковий хакі.

Fashion color trend Report London



Mandarin Red – червоний апельсин,

Samba – мальвово-червоний,

True blue – справжній синій,

Exuberance – достаток,

Military 0live – оливковий хакі,

Celery – селера,

Ultramarine green – ультрамариново-зелений,

Strong blue – насичений синий,

Burnt henna – палена хна,

Tawny Birch – дублена береза.

У топ нейтральних класичних кольорів цієї палітри увійшли:

Jet stream – реактивний потік,

Sheepskin – овчина,

Dress blues – колір уніформи,

Sleet – мокрий сніг.

Як же підібрати стильний образ, враховуючи модні кольори 2020 року? Все просто, не переживай. Вмикай фантазію, експериментуй і надихайся цієї фотопідбіркою:



Marc Jacobs

Valentino

Valentino

Prada

Prada

Prada

Prada

Marni

Marni

Dior Marc Jacobs

Фото: Pantone, vogue.com, iStock.com

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