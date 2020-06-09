Новий каналG.spaceНА СТИЛІМанікюр 2020: квітковий нейл-дизайн

Манікюр 2020: квітковий нейл-дизайн

манікюр із квітами

Ми підготували для тебе добірку варіантів манікюру с квітковим дизайном, який відмінно доповнить будь-який весняний лук!

Літо у розпалі, а отже час зробити нігтики яскравішими. Ти можеш надихнутися гарним настроєм ще більше, додавши квітковий орнамент. До речі, сезонні візерунки тепер на піку популярності, тому занотуй собі! Вибирай свій варіант квіткового варіанту нігтів і чекай свій запис до майстра!

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Фото: IStock

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