Якщо в 2020 році ти готуєшся стати дружиною, саме час задуматися про весільний манікюр. Не залишай вибір дизайну манікюру для весілля на останній момент: красиві доглянуті нігтики – важливий елемент ніжного образу нареченої!

Найчастіше, якщо шукати в інтернеті варіанти манікюру на весілля, пошуковики видають однотипні картинки з класичними дизайнами, які «носили» ще наші бабусі.

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Щоб ти не морочитися з пошуком весільного манікюру, ми зробили це за тебе і зібрали найоригінальніші ідеї манікюру для весілля в 2020 році в нашій добірці. Надихайся і вже зараз записуйся до майстра: твою дату можуть легко зайняти інші наречені!

Фото: istock

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