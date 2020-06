Який манікюр модний в 2020 році? Звичайно, класика залишається класикою – френч і пастель завжди в тренді, але 2020 рік готує нам багато цікавих і неординарних ідей в нігтьовому дизайні. Дивись фото і вибирай, який манікюр зробити в 2020. Ідей вистачить на все 366 днів!

Синій і блакитний манікюр 2020

У 2020 році наймодніший колір – класично синій, і якщо ти завжди довго вибираєш, якого відтінку зробити нігтики, можеш зупинитися на синьому або всіх тонах блакитного, і точно не прогадаєш!

