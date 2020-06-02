Ламінування брів: що це, скільки коштує процедура в Києві, відгуки «за» і «проти»

Ламінування брів (або довгострокова укладка) – процедура дуже популярна. Її пропонує практично будь-який салон краси в Києві. Але чи дійсно вона ефективна? Читай у матеріалі Нового каналу, що собою являє процедура ламінування брів, скільки вона коштує в столиці та що говорять клієнти

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Ламінування брів – що це?

Ламінування брів полягає у почерговому нанесенні на волоски спеціальної речовини. Вона потовщує їх і надовго фіксує у потрібному положенні. Ефект тримається від одного до двох місяців. За словами майстрів, ламінування здатне «врятувати» навіть найтонші брівки.

Сама процедура займає близько години. До сироватки, яку використовуються для ламінування, входять мінерали, колаген, протеїни шовку, вітаміни та ефірні масла. Завдяки «багатому» складу речовини волоски стають більш здоровими та зволоженими, у них з’являється природний блиск.

Ламінування брів поєднує у собі відразу дві процедури – догляд та фарбування. Тобто, майстер не тільки створює форму та фіксує волоски в потрібному положенні, але й робить їхній колір більш насиченим. Ефект зберігається значно довше, ніж при звичайному фарбуванні.

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Ламінування брів – ціни в Києві:

Вартість процедури ламінування брів залежить від майстра та салону, який ти вибереш. В середньому ціни в Києві варіюються від 500 до 1500 гривень.

Ламінування брів – «за» і «проти»:

Судячи з відгуків користувачів мережі, що спробували цю процедуру, вона дійсно дає обіцяний ефект. Клієнтки зазначають, що після ламінування волоски товщають і стають м’якшими, колір після фарбування зберігається довше, та й з укладкою волосків не виникає ніяких проблем. Більше того, за допомогою ламінування брів можна скорегувати невдалий татуаж. Під час процедури майстер приховає неправильні лінії волосками, й надать бровам більш природний вигляд.

При цьому у ламінування брів є і мінуси. Важливо розуміти, що після процедури волоски виглядатимуть плоскими та прилизаним. Це візуально зробить брови ширшими, але вони не будуть об’ємними та пухнастими. Якщо ти розумієш, що такий варіант не личитиме твоєму типу обличчя, процедуру ламінування брів не варто навіть і розглядати.

Крім того, під час процедури майстер дійсно може красиво укласти волоски й надовго зафіксувати їх у потрібному положенні. Але кардинально змінити форму брів ламінування не допоможе.

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Ламінування брів – протипоказання:

Процедуру не можна робити при наявності серйозних офтальмологічних і шкірних захворювань: ураження повік при кон’юнктивіті, герпесі, ячмені, запальних явищах або механічних пошкодженнях (ранки, порізи) в місцях передбачуваної обробки;

Сироватка, яка використовується при ламінуванні брів, може викликати алергічну реакцію. Якщо ти схильна до алергій, краще зробити тест за декілька днів до процедури;

Ламінування брів протипоказано вагітним і жінкам, що годують грудьми.

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Фото: istockphoto