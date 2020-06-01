Модні дизайни манікюру літа 2020 дуже різноманітні: починаючи від однотонного покриття і закінчуючи дуже складними дизайнерськими рішеннями з різними техніками виконання. А щоб муки вибору лаку для літнього манікюру тебе не турбували, ми допоможемо тобі зробити вибір

Посмотреть эту публикацию в Instagram clinicsimone 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Наймоднішими кольорами сезону стилісти називають всі відтінки зеленого, фуксію, жовтий і варіації на тему бежевого. Не забувай, що вибираючи колір для своїх нігтиків, ти повинна подивитися – чи буде він гармоніювати з твоїм гардеробом. Для кожної модниці це першочергове завдання.

Посмотреть эту публикацию в Instagram fabiellymartins.unhas 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Правильний нюдовий манікюр у кожного свій. Якщо твоя шкіра ще не встигла засмагнути, кремові лаки з ледь помітним жовтим подтоном ідеально підійдуть тобі.

Посмотреть эту публикацию в Instagram _pazurkidominiki 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Рожевий влітку 2020 неодмінно повинен бути яскравим і наймодніше його втілення – соковитий відтінок фуксії. Останнім часом популярність відтінку фуксії неухильно зростає: його використовують в одязі, аксесуарах, інтер’єрі і, звичайно ж, в б’юті-індустрії.

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ТОП-10 секретів ідеального манікюру

Манікюр кольору фуксії дуже багатогранний. Залежно від відтінку, стилю, в якому виконаний дизайн, елементів декору, інтенсивності, він може бути ніжним, романтичним, екстравагантним або вишуканим.

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Також трендовими цього літнього сезону є: місячний манікюр, яскравий френч, омбре, пастель з золотом, градієнт і, звичайно ж, морська тематика.

Посмотреть эту публикацию в Instagram nails_tj 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Гарний манікюр омбре з малюнком стане відмінним варіантом для створення легкого, повітряного образу.

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Градієнт з малюнком на літо може бути виконаний в життєрадісних відтінках, а якщо доповнити його ультрамодними геометричними візерунками або флористичними мотивами, можна досягти приголомшливого результату.

Фото: IStock