Літо 2020 має стати яскравим святом, таким, щоб кожен день був наповнений емоціями та враженнями. Адже ми так довго цього чекали! Тому й літні образи повинні бути яскравими і, звичайно ж, модними. Ми зібрали п’ять трендів літа 2020 року, щоб ви переглянули свій гардероб і встигли його оновити!

Пишна спідниця

У моду повертаються бальні сукні! Звичайно, адаптовані під сучасні реалії, але силует з пишним подолом і тонкою талією залишається незмінним. Вибирайте багатошарові об’ємні спідниці, сукні з під’юбниками, а для важливих подій можете приміряти навіть наряди на кринолінах. Особливу зверніть увагу на ультрамодні бічні криноліни, що додають об’єм виключно з боків, як у колекції Loewe SS’20.

Червоні сукні

Якщо ти давно мрієш про червону сукню, саме час нарешті таки її придбати! Так як влітку 2020 саме сукні всіх відтінків червоного будуть на піку популярності. Рубінові, червоні, як маки, гранатові, наряди відтінку фуксії… Палітра величезна, тож вибирай колір, який подобається саме тобі. А на моделі і фасони зовсім немає обмежень!

Майки з минулого

Цей тренд родом з 90-х: майки, які в народі називали «алкоголічки» і носили виключно як нижню білизну, раптово стали модними! Ті самі майки з широкими брелетями в своїх весняно-літніх колекціях представили навіть Saint Laurent і Tom Ford, доповнивши образи довгими спідницями. З одного боку, нам такий лук здається трохи дивним, немов дівчата забули накинути поверх сорочку, однак якщо абстрагуватися і подивитися під новим кутом на образ, виглядає дуже навіть стильно!

Джинсові спідниці

Денім в принципі буде правити влітку 2020. У моді і тотал луки, і джинси всіх можливих фасонів, і сорочки… І, звичайно ж спідниці. У новому сезоні стилісти радять віддати перевагу довгим моделям до щиколотки або до коліна, з високими розрізами.

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Спробуйте приміряти спідницю з комбінованого деніму – такі моделі зараз в топі. І обов’язково зберіть комплект з джинсової сорочкою, це дуже стильно і підходить практично для будь-якого випадку, буде це звичайний робочий день, побачення або вечірка!

Смугасте пончо

Це ідеальний наряд для літа! Вони яскраві, легкі і дуже зручні. Пончо можуть бути як верхнім одягом, так і самостійною частиною образу, тому їх можна комбінувати з іншими елементами гардероба по-різному, створюючи кожного разу нові луки!

Довге пончо можна носити як плаття, коротке – стане ідеальним доповненням до джинсів або вузьких брюк, а зовсім легке пончо – відмінне рішення для пляжної вечірки.

І пам’ятайте, що тренди трендами, але в першу чергу важливо керуватися своїми особистими уподобаннями. Адже головне, щоб одяг робив вас щасливими і не створював незручностей!

Фото: IStock, vogue.com

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