Новий каналG.spaceНА СТИЛІВесняний манікюр 2020: квітковий нейл-дизайн

Весняний манікюр 2020: квітковий нейл-дизайн

манікюр із квітами

Ми підготували для тебе добірку варіантів манікюру с квітковим дизайном, який відмінно доповнить будь-який весняний лук!

У розпалі травень, а отже – час змінити сезон й на своїх нігтиках. Ти завжди можеш надихнутися весняним настроєм ще більше, прикрасивши себе квітковим орнаментом. До речі, сезонні візерунки тепер – на піку популярності, тому занотуй собі! Вибирай свій варіант квіткового варіанти нігтів і чекай свій запис до майстра!

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Фото: IStock

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