Останнім часом стретчинг стає все популярнішим, але мало хто знає, що це таке насправді, і чому він такий корисний. По суті стретчинг – це та ж розтяжка, тільки якісніша і результативніша, але водночас безпечна для новачків, оскільки ризик травм за правильного виконання мінімальний!

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Власне термін «стретчинг» походить від англійського слова stretch, що перекладають як «тягнутися», «розтягуватися». Він передбачає виконання комплексу певних вправ. Тренування спрямоване на інтенсивне розтягування всіх груп м’язів і сухожиль та прекрасно підходить для загального схуднення. Уже після місяця тренувань тіло стає більш струнким, гнучким. І це без особливих фізичних навантажень!

Насправді плюсів у стретчингу чимало. Однак, без сумнівів, однією з головних переваг такого тренування є відсутність навантажень на серце. Це робить стретчинг універсальним для будь-якого віку!

Також розтягування покращує циркулювання крові і лімфи в організмі, що допомагає в боротьбі із зайвою вагою.

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Стретчинг зменшує болісні відчуття, тому підходить для реабілітаційних тренувань після травм, а також знімає крепатуру після інтенсивних силових навантажень.

Розтягуючи різні м’язи, ти зможеш за короткий період досягти бажаних результатів: будь це схуднення чи поперечний шпагат.

Іще один плюс стретчингу – це корекція постави. Якщо ти сутулишся, горбишся, то розтягування допоможе тобі виправити поставу. Уже за місяць тренувань ти відчуєш, що тримати спину прямо стане значно легше.

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Аби стретчинг-тренування було максимально результативним, слід дотримуватися кількох правил:

– правильно підбери одяг: він повинен легко тягнутися і при цьому утримувати м’язи в теплі;

– обов’язково розігрійся перед тренуванням, виконай кілька базових вправ, щоб підготувати м’язи до розтягування;

– якщо є можливість, прийми перед тренуванням гарячий душ, побачиш – розтягуватися буде значно легше;

– дуже важливо правильно дихати: рівно, глибоко, спокійно;

– не роби різких рухів – так можна травмувати м’язи;

– не перестарайтеся – якщо відчуваєш, що якась вправа завдає тобі сильного болю, то краще відмовся від неї, твої м’язи можуть бути не готовими до такого навантаження!

І ще одне – тренування повинні бути регулярними! Розтягуючись 3-4 рази на тиждень, ти вже через місяць відчуєш результат. А ось від разових тренувань пуття не буде – м’язи швидко відвикають від навантаження, і щоразу доведеться починати все спочатку.

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