Основні модні тренди 2020 року – це усвідомлене споживання та індивідуальність. Цієї весни ти можеш виразити себе на повну, адже модні прикраси в 2020 – це не тільки класичне золото і срібло, а й напівкоштовні камені і біжутерія. Варіанти, які пропонують використовувати дизайнери, дуже різноманітні: асиметричність, великі сережки і браслети, мікс прикрас з дорогоцінних металів і сережки-кафи. Давай про все по порядку.

Мода 2020: які прикраси будуть у тренді?

У 2020 році, щоб виглядати стильно, не потрібно вивертати гаманець. У моді – оригінальність. Якщо ти зберегла сережки, у яких загубилася пара, саме час дістати їх з шкатулки. В тренді асиметричні сережки! Ти можеш створювати цікаві комбінації, поєднуючи різні фасони, кольори і розміри. Найголовніше тут – асиметрія, згідно з якою сережки повинні бути абсолютно різними! Другий модний варіант – одна сережка, яка доповнює образ. Вона додасть твоєму образу трохи шику і екстравагантності.

Об’ємні круглі сережки – тренд 2020 року. Вони можуть бути як металевими, з дорогоцінним або напівдорогоцінним камінням, біжутерії та хенмейд. Головне – це їх форма і розмір! Рукодільниці самі можуть змайструвати собі круті сережки, зробивши репліку, наприклад, на Armani:

Стань справжньою фешн-дівою з неординарними сережками-кафами. Щоб прикраса була ще помітнішою, заплети об’ємну косу. Завдання із зірочкою – міксувати кафи з одинарними сережками. Щоб модницям було простіше уявити такі образи, дизайнери запропонували варіанти:

У моді в 2020 році великі перстні. Раніше носити багато кілець одночасно вважалося поганим тоном, сьогоднішня мода диктує нові правила: «чим більше, тим краще». Це правило стосується і чоловіків.

В тренді цього року – комбінація не тільки перстнів, але й інших прикрас. Багатошарові ланцюжки, масивні чокери, цепи та їх поєднання будуть дуже акруальними. Ти можеш експериментувати і придумувати нові комбінації. Але не забувай і про те, що, незважаючи на модний бум в біжутерії, не варто повністю відмовлятися від коштовностей. Золото і срібло – це класика, а класика ніколи не виходить з моди.

Фото – iStock.com, vogue.com

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