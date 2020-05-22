Весняний манікюр 2020: модний дизайн нігтів на весну
Стильні дівчата завжди в курсі трендів краси. Завчасно підбирають модні дизайни манікюру та беруть на замітку круті ідеї для майбутніх виходів у світ. Ми потурбувалися про твій час! Нижче підбірка весняного манікюру 2020. Зберігай ідеї та ділися ними зі своїм майстром!
Природність – головний тренд весни 2020. Мигдалеподібні, круглі чи напівкруглі форми залишаться фаворитами. Кольорова палітра, як і раніше, буде диктуватися порою року. Так, весняному теплу гармонійно відповідатимуть пастельні відтінки лаку.
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Весняний манікюр 2020 – це про яскравість та доречність. Можна зробити акцент на модні техніки: втирка, амбре, димка. Останнім часом особливо ефектно виглядає матовий манікюр.
Сміливі та незвичайні дизайни нейл-арту вбивають наповал і мають шалену популярність в інтернеті. Такий манікюр не практичний у носінні й іноді викликає сумніви, але ця підбірка стане нашою особливою вишенькою на торті.
Фото – pixabay.com
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