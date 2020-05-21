З послабленням карантину б’юті-індустрія повертається в темп звичайного життя. А попит на відвідування улюбленого майстра стрімко зростає, записи розписані на місяць вперед! Але ж залишатися красивою, а головне – доглянутою, можна і не виходячи з дому. Ми зібрали головні поради, як самостійно пофарбувати волосся і не втратити їх. Відповіді – далі в матеріалі.

Фарбування в домашніх умовах має свої підводні камені. Їх варто враховувати, щоб уникнути неприємних наслідків від експериментів з волоссям. Перед тим, як творити красу, ознайомся з правилом чотирьох «Ні».

Категорично забороняється:

1. Фарбувати волосся на травмованій шкірі голови. Відклади процедуру на інший день, якщо помітила у себе подряпини. Вплив хімічних компонентів фарби на уражену ділянку шкіри голови може викликати важку реакцію.

2. Використовувати розведену фарбу кілька разів. Мама вчила бути економною, але тільки не на шкоду своєму здоров’ю! Повір, краще купити нову фарбу, ніж зберігати стару в холодильнику.

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3. Проводити процедуру в період менструації. «Гормональна буря» впливає не тільки на емоційне самопочуття жінки, але і на стан волосся та шкіри. У цей період легко домогтися небажаного кольору, а в подарунок ще можна отримати ламкість волосся!

4. Фарбувати шевелюру після використання хни. У кращому випадку ти не помітиш взагалі будь-якого нового відтінку. У гіршому – отримаєш болотний колір, згодом реакції між хімічними і рослинними компонентами.

Тепер, переконавшись, що жоден пункт до тебе не відноситься, можеш сміливо приступати до процесу. Переходь до рекомендацій для отримання результату не гірше, ніж в салоні.

Визначся з фарбою

На полицях магазину ти можеш знайти три типи барвника: натуральний, фізичний і хімічний.

Натуральні фарби створені природою. Це хна, басма, ромашка, волоський горіх, цибулиння. Вони не завдають шкоди волоссю, а навпаки живлять їх. Такий тип барвника має скромний діапазон забарвлення, адже він всього лише злегка змінює відтінок волосся.

Фізичний – це тип фарби з хімічним пігментом. В його основі відсутній аміак і перекис водню. Це тоніки, пінки, спреї, маски. Фарбувальний пігмент не проникає глибоко всередину волоса. Він огортає його плівкою, через це фарба не відрізняється стійкістю. Але саме такий тип барвника підходить юним дівчатам, які хочуть поекспериментувати з образом.

Хімічні фарби найчастіше застосовують для домашнього фарбування. Вони добре маскують сивину і мають різноманітну палітру відтінків. Важливо перед нанесенням на волосся зробити алергопробу на згині ліктя. Це допоможе своєчасно виявити побічну реакцію організму на хімічні компоненти. Якщо за 10-15 хвилин шкіра не почервоніє чи не з’явиться свербіж або не почне пекти, можна фарбуватися.

Вивчи правильне нанесення фарби

Ти вже розібралася, як правильно вибирати фарбу, а значить – половина шляху пройдена! Тепер залишилося дізнатися, як грамотно її наносити.

1. Перш за все убезпеч свої руки і шию. Скористайся рукавичками, які йдуть в комплекті з фарбою, і знайди стару накидку. Це спростити тобі процес фарбування без зайвого стресу.

2. Зроби проділ від чола до потилиці і від вуха до вуха. В результаті волосся будуть розділені на чотири рівні частини. Скористайся затискачем, щоб зафіксувати кожну з них.

3. Фарбу краще наносити на сухе брудне волосся, пройшовшись по головним проділах: від чола до потилиці, від скроні до скроні. Потім зафарбовує коріння на задній частині голови.

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4. По черзі відокремлюй тонкі пасма, наноси трохи фарби на корені і відкидається їх на верхівку, щоб не заважали.

5. Скроні фарбуй в останню чергу. Після цього прочешіть волосся неметалевим гребінцем для рівномірного розподілу кольору і збери в пучок.

Час витримки потрібно відраховувати з моменту нанесення всього складу на волосся. До речі, відтерти фарбу зі шкіри голови, рук і шиї можна за допомогою міцелярної води або спирту.

Доглядай за пофарбованим волоссям

Волосся після домашніх маніпуляцій вимагає особливого догляду, якою б легкою не була фарба. Для підтримки кольору скористайся спеціальним шампунем і бальзамом для фарбованого волосся. Не забувай про поживні та зволожуючі маски, щоб потім не шукати обламані кінчики по дому. І завжди використовуй термозахист, коли захочеш випрямити або накрутити локони.

Фото: IStock