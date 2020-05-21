Вискубати брови за допомогою звичайної нитки не так складно, як здається. Дізнайся правильну техніку роботи

Не секрет, що красива форма брів – це важлива складова будь-якого образу. Тому доглядати за ними необхідно так само ретельно, як за шкірою і волоссям. Зараз у тренді натуральність і, відповідно, натуральна форма брів. Проте це не значить недоглянутість. Та не варто відразу ж хапатися за пінцет: в індустрії краси з’явився новий незвичайний спосіб позбавлення від зайвих волосків за допомогою… нитки! Називається він тридінг.

Цю процедуру можна виконувати як в салоні, так і в домашніх умовах. Однак без попередньої підготовки братися за нитку не варто, потрібно заздалегідь підготуватися до процесу і вивчити всі його тонкощі. Інакше не уникнути неприємних відчуттів, та й разом із зайвими волосками ти ризикуєш випадково позбутися і тих, які потрібні для надання бровам правильної форми!

Для тридінга тобі знадобиться бавовняна нитка і олівець для брів. Олівцем намалюй контур, щоб тобі легше було розуміти, які волоски потрібно виривати, а які – залишати.

З нитки зроби «скрутку», як на картинці №1. Потренуйся переміщати її: від того, наскільки добре і легко у тебе це виходитиме, залежить результат.

Якщо ти вважаєш, що готова розпочати процедуру, дій, як на картинці №2. Дуже важливо стежити, щоб нитка щільно прилягала до шкіри!

От, в принципі, і всі секрети тридінга! Головне – це переміщати «скрутку» різкими рухами. І при цьому будь дуже уважна й акуратна, щоб не «ущипнути» шкіру.

Перед тридінгом обов’язково змий косметику і очисти шкіру. А після того, як закінчиш процедуру, нанеси на шкіру жирний крем або олію.

Фото – Istock, pinterest

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