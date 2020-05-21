Мати красиве й підтягнуте тіло – це не лише віддавати данину моді. Це ще і довгострокова інвестиція у власне здоров’я. Щоб залишатися вічно юною й міцною, не треба шукати еліксир молодості. Достатньо лише підтримувати здоровий спосіб життя. А щоб спростити для тебе це завдання, розповідаємо, як правильно тренуватися в домашніх умовах. Знадобиться лише дві речі: фітнес-резинки і твоє бажання!

Що таке фітнес-резинки?

Фітнес-резинки – найрезонансніші функціональні тренажери за останній час. Саме вони стали причиною спаду відвідуваності спортивних залів. Адже тепер можна добитися не менш чудового результату, займаючись удома!

Це ідеальний інвентар, щоб позбутися проблемних зон, підтримати тонусу м’язів і сформувати підтягнуте і пружне тіло. Тренування з резинками підійдуть і тим, кому протипоказано навантажувати хребет. Перевага резинок для фітнесу полягає в рівномірному навантаженні для опрацювання всіх груп м’язів. А найголовніше – фітнес-резинки не сприяють збільшенню їх об’єму.

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Зазвичай такий вид спорту ідеально поєднувати з правильним харчуванням. Не варто давати собі помилкові надії, що з’їдена після виснажливого тренування булочка не позначиться на вагах. Найкраще навчитися чути свій організм і годувати його лише добірними продуктами. Це і є королівська турбота про себе. Тепер ми розібралися, «з чим їдять фітнес-резинки».

Як правильно вибрати фітнес-резинки?

У фітнес-резинок є кілька рівнів навантаження залежно від жорсткості. Кожному ступеню важкості відповідає певний колір стрічки. Колірна гамма практично в усіх виробників однакова:

Жовтий – дуже м’яка;

Червоний – м’яка;

Зелений – середня;

Синій – жорстка;

Чорний – дуже жорстка.

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Іноді жовтий колір змінюється на рожевий, а чорний на фіолетовий, при цьому зберігаючи основні функції фітнес-резинок. Не потрібно відразу хапатися за «важку» гумку і виконувати вправи, скриплячи зубами. Якість вимірюється кількістю!

Які переваги фітнес-резинок?

Фітнес-резинки крім акценту на красиве тіло роблять упор на швидкий розвиток витривалості та рухливості. Їх зручність полягає в тому, що вони можуть заміняти повноцінні тренування в залі. Це абсолютний «must have» для тих, хто любить подорожувати, при цьому не забуваючи про підтримку фігури. Вони легкі, компактні і прості у використанні.

Таке спорядження може стати відмінним початком і закінченням силового тренування. Фітнес-резинки сприяють різноманітності тренувань, тому з їх допомогою не виникає звикання.

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Фітнес-резинки не обмежують спортсменів за віком. Вони мають мінімальний вплив на зв’язки і суглоби, знімаючи з них навантаження. Величезною перевагою такого тренажера є його цілковита безпека.

Еластичні стрічки підійдуть як новачкам, так і професіоналам. З їх допомогою можна легко позбутися зайвих кілограмів і пропрацювати рельєф.

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