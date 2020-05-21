Ламінування вій: що це, скільки коштує і як роблять процедуру

Що таке ламінування вій і навіщо взагалі потрібна така процедура? Як підготуватися: що можна і чого не можна робити? Яка вартість ламінування вій в Україні? Читай відповіді на всі ці питання у матеріалі.

Кожна дівчина мріє прокидатися вранці, як у фільмах – з ідеальним макіяжем і акуратною укладкою. Але найчастіше виходить навпаки, і з ранку на тебе із дзеркала дивиться трохи підпухша пандочка зі скуйовдженим волоссям. Але є жіночі хитрощі: щоб щодня не робити мейк – можна скористатися процедурою перманентного макіяжу. Приборкати пухнасте волосся допоможе їх ламінування, а ламінування брів додасть обличчю виразності. Схожа лікувальна процедура є і для вій. За словами фахівців, вона їх зміцнює, при цьому надаючи яскравості і об’єму. І це теж ламінування!

Що таке ламінування вій?

Ламінування – це процедура оздоровлення вій, мета якої відновити ослаблені вії і надати їм товщину. Вії стануть темнішими і густішими, але підфарбовувати їх доведеться, особливо якщо ти зібралася на якийсь важливий захід.

Давайте розглянемо, що з собою насправді являє нова послуга салонів краси. Під час процедури кератинового ламінування на вії наноситься кілька спеціальних складів, які їх живлять, зміцнюють і додають колірний пігмент. Така процедура рекомендована для виснажених і пошкоджених вій, а також для тонких і ламких за своєю природою волосків.

Як роблять процедуру ламінування вій?

Спершу майстер видаляє з вій забруднення і залишки туші. Потім наносить зволожуючий захисний крем на повіки. Наступний етап: на валик, завдання якого – надати красивий вигин, укладаються вії. На них наносять спеціальну сироватку, що надає товщину і об’єм, і лише потім до неї додають кератин. Ламінування проводиться у п’ять етапів протягом півтори години, під час яких вам 5 разів наносять суміш.

У результаті вії виглядають доглянутими і акуратними! Ламінування захищає їх від ламкості та негативного впливу вітру й сонця, надає товщину кожному волоску, створюючи об’єм. Процедуру рекомендують повторювати не частіше двох разів на рік.

Скільки коштує ламінування вій?

Вартість на ламінування варіюється в середньому від 700 грн.

Якщо ж ти хочеш зміцнити свої вії, а процедура ламінування здається тобі сумнівною, скористайся касторовою олією. Цей простий рецепт знайомий нашим мамам і бабусям: нанеси пару крапель олії на щіточку і розчеши вії. Ефект з’явиться вже через тиждень, якщо повторювати ритуал щодня!

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