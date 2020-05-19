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МОДА 2020: трендові кольори року

колір 2020

Колір 2020 року прекрасний, як морська хвиля. Так, ти вгадала. Pantone Colors of the Year на 2020 рік – класичний синій! Статний, спокійний і насичений. Якщо тобі хотілося чогось яскравішого, не засмучуйся. Адже модна індустрія завжди дає варіанти. Дивись підбірку трендових кольорів, щоб скоригувати свій гардероб.

Модні кольори року зазвичай представлені двома палітрами – Лондон і Нью-Йорк. Вони формуються на основі відтінків, які модні дизайнери використали в колекціях на Тижнях моди до майбутнього сезону. Кожна з палітр складається з 12 -10 найбільш трендових та 4 класичних нейтральних кольорів.

Для весняних та літніх луків дизайнери пропонують яскраві кольори – насичений червоний, жовтий, зелений і, звичайно, колір року – синій. Pantone закликає створити нову класику та проявити індивідуальність.

Палітра модних кольорів весна/літо 2020

модные цвета весна лето 2020

  • Flame Scarlet  – палаючий червоний,
  • Saffron – шафран,
  • Classic Blue – класичний синій,
  • Biscay Green – біскайський зелений,
  • Chive  – цибулевий,
  • Faded denim – вицвівший джинс,
  • Orange peel – апельсинова кожура,
  • Mosaic Blue  – синя мозаїка,
  • Sunlight – сонячний промінчик,
  • Coral pink – коралово-рожевий,
  • Cinnamon stick – паличка кориці,
  • Grape compote – виноградний компот.

У топ нейтральних класичних кольорів увійшли:

  • Lark – забарвлення жайворонку,
  • Navy blazer – темно-синій блейзер,
  • Brilliant white – винятковий білий,
  • Ash – попелястий.

трендовые цвета весны и лета 2020

  • Fiery red – вогняно-червоний,
  • Flame orange – помаранчеве полум’я,
  • Heritage Blue – класичний блакитний,
  • Blush Beauty – румяна,
  • Tanager Turquoise – бірюзова танагра,
  • Classic Blue  – класичний синій,
  • Beetroot Purple – пурпурний буряк,
  • Storm – шторм,
  • Yellow Iris  – жовтий ірис,
  • Rose Brown – рожевий брунатний,
  • Blossom – цвітіння,
  • Bossa Nova – Босса Нова.

У топ нейтральних класичних кольорів увійшли:

  • Cuban Sand  – кубинський пісок,
  • Blueberry – чорниця,
  •  Blanc de Blanc – Блан де Блан,
  • Oyster Mushroom — колір гливи.

Відображаючи настрій весни і літа 2020 року, Pantone пропонує різні варіанти синього, щоб ти могла використовувати безліч відтінків: від глибини прохолодних синіх джерел до темних термальних русел підводних вулканів.

Палітра модних кольорів осінь/зима 2020-2021

модные цвета осень зима 2020-2021

  • Amberglow – янтарно-помаранчевий,
  • Samba – мальвово-червоний,
  • Sandstone – пісочний,
  • Classic blue – класичний синий,
  • Green sheen – жовто-зелений,
  • Rose tan – рожева засмага,
  • Ultramarine green – ультрамариново-зелений,
  • Fired brick – колір обпеченої червоної цегли,
  • Peach nougat – відтінок персикової нуги,
  • Magenta purple – пурпурно-фіолетовий.

У топ нейтральних класичних кольорів цієї палітри увійшли:

  • Almond Oil –  колір миндальної олії,
  • Blue Depths – глибокий синий,
  • Sleet – мокрий сніг,
  • Military 0live – оливковий хакі.

Fashion color trend Report London

модные цвета осень- зима 2020-2021

  • Mandarin Red – червоний апельсин,
  • Samba – мальвово-червоний,
  • True blue – справжній синій,
  • Exuberance – достаток,
  • Military 0live – оливковий хакі,
  • Celery – селера,
  • Ultramarine green – ультрамариново-зелений,
  • Strong blue – насичений синий,
  • Burnt henna – палена хна,
  • Tawny Birch – дублена береза.

У топ нейтральних класичних кольорів цієї палітри увійшли:

  • Jet stream – реактивний потік,
  • Sheepskin – овчина,
  • Dress blues – колір уніформи,
  • Sleet – мокрий сніг.

Як же підібрати стильний образ, враховуючи модні кольори 2020 року? Все просто, не переживай. Вмикай фантазію, експериментуй і надихайся цієї фотопідбіркою:

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Фото: Pantone, vogue.com, iStock.com

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