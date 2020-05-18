Придивляєшся, який верхній одяг в тренді навесні 2020 року? Думаєш, що купувати онлайн: легкі куртки, плащі, пальто, тренчі чи бомбери? Читай про наймодніший одяг весни 2020 у нашому матеріалі.

Куртки. Мода. Весна 2020

Лідируючу позицію в модних трендах весни займають шкіряні курточки. А краще – куртки з еко-шкіри, ми ж за розумне споживання, чи не так? Тим більше, що верхній одяг зі штучних матеріалів значно різноманітніший! Ти зможеш вибрати «шкірянку» будь-якого кольору (згадай, які кольори в тренді в 2020), будь-якого крою – від косухи до об’ємної оверсайз, немов позиченої в тата чи хлопця.

Якщо ж тобі більше до смаку болонієві куртки і куртки з плащової тканини, зверни увагу на короткі моделі. Весна 2020 обіцяє бути дуже теплою, тому не буде особливої необхідності вибирати модель «щоб все прикривала». Це може бути як дутий об’ємний варіант, так і жіночна приталена куртка, що за кроєм нагадує жакет.

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До речі, про жакети! Навесні 2020 без них точно не обійтися, тому вже зараз на теплішу погоду придивися собі ідеальний жакет. У моді – картаті подовжені моделі з великим відкладним коміром! Образ можеш доповнити широким ременем на талії.

Плащі й пальто. Мода. Весна 2020

В тепліші дні радимо приміряти плащі й пальто в клітинку.

Любите фірмові речі? Тоді особливу увагу зверніть на класичний принт Burberry, і навіть якщо не готові повністю одягатися в клітинку, спробуйте доповнити лук картатим шарфом або хусткою. Дуже стильно!

Для фанатів флористичних принтів відмінним рішенням стануть плащі з квітковими візерунками. Особливо популярними навесні 2020 будуть великі, трохи абстрактні малюнки, а ось дрібні квіткові принти варто залишити на літо.

Пам’ятайте, що в моді «звірині» візерунки, тож якщо давно мріяли обзавестися пальто або плащем з леопардовими цятками, зараз саме час! Але не перегніть: леопардовий тотал лук, який виглядатиме стильно, а не дешево, краще підбирати, радячись зі стилістом!

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Ще одна фішка: стьобані пальто весняних кольорів. Такі речі були популярними у 80-ті, і от знову повернулися на подіум. І не дивно, адже таке пальто автоматично стає ключовою деталлю образу, і комбінувати його можна з будь-якими речами – як з легкими сукнями, так і з mom jeans та ґранжевим черевиками, наприклад! Придивіться до моделей теплих відтінків: вершкового, сонячного жовтого, хакі та оливкового.

Бомбери. Мода. Весна 2020

Короткі бомбери вже котрий сезон займають лідируючі позиції в гардеробах модниць. Яскраві, максимально комфортні, вони створюють справжній весняний настрій. Бомбери стануть трендовою деталлю образу в стилі спорт-шик. Не бійтеся комбінувати їх із абсолютно різним взуттям – від кросівок до човників на високих підборах. Ось побачите, що неординарнішим буде поєднання, то стильнішим буде лук! Скажіть «ні» консервативним поглядами і сміливо експериментуйте.

Прозорий верхній одяг. Мода. Весна 2020

Ще один хіт весни 2020 року – прозорі куртки і плащі. Це одночасно і дуже красиво, і зручно, адже такий верхній одяг із транспарентних матеріалів – водонепроникний, і служить одночасно як дощовик. Тож можна забути про незручні парасолі!

Вибираючи верхній одяг на весну 2020 пам’ятайте, що тренди трендами, та не варто забувати і про свій смак і параметри, про колір шкіри і силуети, які вам пасують! Адже навіть якщо ви придбаєте супермодну річ, а вона не «сяде» на вашу фігуру, образ буде зіпсований.

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