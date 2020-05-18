як зняти шелак в домашніх умовах

БЕЗ ПРОБЛЕМ! Як легко зняти шелак у домашніх умовах
З кожним днем у косметичній індустрії з’являється дедалі більше технологій, що дозволяють максимально спростити догляд за зовнішністю. До однієї з таких належить гель-лак (шелак) для нігтів. Серед представниць прекрасної статі ця процедура користується величезною популярністю. І, безперечно, головний її плюс – створення міцного покриття. Єдине, що може засмутити, це те, що шелак складно зняти без спеціальних засобів. Процедура потребує грошей і часу. А що, якщо твій майстер з якихось причин не працює, а манікюр вже має зовсім непрезентабельний вигляд?
Виявилося, що знайти спосіб зняття шелаку самостійно не надто складно. Всі необхідні інструменти є вдома у кожної дівчини. Щоб зняти шелак (гель-лак) з найменшою шкодою для нігтів, тобі знадобиться:
- рідина для зняття лаку з ацетоном
- ватні диски
- фольга
- апельсинова паличка для нігтів (її можна замінити пушером – двостороннім металевим інструментом, призначеним, щоб відсувати кутикулу)
- пилка для шліфування
- олія для кутикули
- трошки терпіння 🙂
Отже, беремося до самої техніки зняття шелаку. Спершу гарненько вимий руки з милом. Це необхідно, щоб знежирити нігті і дозволити ацентону «спрацювати».
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Потім у боротьбу вступають ватки і фольга. Фольгу потрібно розділити на невеликі шматочки, а ватяні диски розрізати навпіл. Змочи ватний диск ацетоном і оберни їм ніготь. Що щільніше прилягає ватка до нігтя, то швидше та якісніше розчиниться шелак.
Обертаємо кожен ніготь поверх ватного диска фольгою.
Такі «компреси» слід тримати 10-15 хвилин, злегка масажуючи при цьому. Після необхідного часу знімай фольгу і ватяні диски.
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Знявши «обгортку» з одного нігтя, розм’якшені залишки гель-лаку видали за допомогою палички або пушера.
Потім т відшліфуй нігті пилочкою і оброби кутикулу олією. Готово!
Як зняти шелак з нігтів у домашніх умовах, ми розібралися. Однак у процесі слід дотримуватися кількох порад:
- Не використовуйте технічний ацетон. Це може травмувати кутикулу і пошкодити шкіру навколо пальців.
- Коли видаляєш ватний диск, роби це обертальними рухами. Так покриття легше зніметься.
- Якщо вдома немає фольги, використовуй звичайні гумки, щоб закріпити ватяні диски.
- Якщо твоя шкіра особливо чутлива до ацетону, краще знімати покриття у салоні.
Як бачиш, зняти покриття шелак у домашніх умовах не так вже й складно! Процедура доволі проста, і не займає багато часу. А поки твої нігтики відпочивають без гель-лаку, вибирай новий дизайн і записуйся до майстра на манікюр! Тут вже без професіоналів навряд чи вийде обійтися :).
Фото: istock