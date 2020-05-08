Модні сумки 2020 року

Подумуєте купити нову стильну сумочку, але не знаєте, якій моделі віддати перевагу? Ми готові розкласти по поличках усі модні тенденції 2020 року, щоб ти точно потрапила в ТОП зі своїм новим аксесуаром!

Отже, які ж сумочки у моді?

Крихітні

На піку популярності знову невеликі сумочки і клатчі. Можна сміливо залишати вдома великі баули, і брати з собою на вечірку, на прогулянку містом, в галерею, ресторан або ж на концерт улюблену крихітну сумочку! Головна її перевага в тому, що вона виглядає дуже елегантно і стане відмінним доповненням практично до будь-якого образу. А в літній період така сумочка буде чудово виглядати як з легкими сукнями, так і з комбінезонами, спідницями, джинсами і т.д.

Улюблені тваринки

Якщо ти любиш тварин, цей тренд – для тебе! Нова тенденція 2019 року – зображення тварин на вашій сумці. Тільки не левів, тигрів і звичних зебр, а милих домашніх улюбленців: кроликів, кішок, собачок, рибок. Такі незвичайні сумки точно оцінять по достоїнству всі оточуючі.

Подвійна сумка

Сумок багато не буває! Для дівчат, які не можуть визначитися, який аксесуар більше підходить до їх луку, «паличкою-виручалочкою» стане новий тренд 2019 року – подвійні сумки. Дуже важливо пам’ятати, що при виборі такого комплекту аксесуарів вони повинні доповнювати один одного: кольором, формою, декором і т.д.. Модні дома Chanel і Gucci випустили вже готові здвоєні сумочки, тож якщо не хочеш морочитися, можеш вибрати аксесуар одного з цих брендів.

Анімалістичні візерунки

Трендом цього року є принти, створені природою. Смужки, як у тигра, плями, як у жирафа або леопарда… Вибирай, що тобі до душі. І забудь про стереотипи, які ось уже багато років переслідують ці принти, головне – вміти все це носити і грамотно поєднувати.

Незвичайна форма

Дизайнери не забувають і про дівчат, які хочуть виглядати екстравагантно і яскраво, які люблять відрізнятися своїми аксесуарами. Кутюр’є на своїх показах представили сумки незвичайного, цікавого дизайну. Свій образ ти можеш доповнити аксесуаром в формі величезної квітки, грона фруктів, голови героя з мультфільму, тістечка, геометричних фігур і т.д. З таким аксесуаром ви ніколи не залишитеся без уваги оточуючих.

Сумка в тон одягу

Дизайнери не перестають нас дивувати! Пам’ятайте, як раніше ми всі хотіли, щоб сумка підходила до взуття? Час про це забути! Тепер сумка повинна підходити по тону під весь образ або його частину. Отже в цьому сезоні ти з упевненістю можеш повністю одягатися в свій улюблений колір – це модно!

З бахромою

Сумка з бахромою – це ідеальний аксесуар, який допоможе тобі створити цікавий образ. Саме з таким аксесуаром ти ніколи не залишишся без уваги оточуючих! Вона ідеально підійде до суконь та сарафанів вільного крою. А також чудово поєднується зі спідницею-кльош, трапецією і дзвоном. Ще один вдалий варіант: вільні штани та джинси. Експериментуй і будь в центрі уваги!

Фото: Istock / Vogue.com

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