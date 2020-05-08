Кожна дівчина знає про існування такої процедури як епіляція воском. Однак багато хто відмовляється від неї лише тому, що «занадто дорого» або «це ж боляче». Так, це не найприємніша процедура, безперечно, але результат вартий того, щоб потерпіти. А от щодо високої вартості можна сперечатися, адже зовсім не обов’язково робити епіляцію в салоні, можна впоратися з воском самостійно. Головне – знати деякі секрети!

Отже, розпочнемо з вибору воску. Він буває трьох видів:

Холодний віск. Величезний плюс такої процедури – результативність: холодним воском видаляються навіть найтонші й найменші волосинки. Однак така епіляція доволі болюча – це мінус.

Гарячий віск. Гарячий віск розганяє кров, тому варто бути з ним обережнішим тим, хто страждає на серцево-судинні захворювання. Та й легко отримати термічний опік, тому в домашніх умовах епіляція гарячим воском вкрай небажана. Єдиний плюс – вона практично безболісна!

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Теплий віск. Цей вид епіляції найбільш підходящий для застосування в домашніх умовах. Теплий віск оптимально поєднує в собі швидкість, гігієнічність, легкість використання і м’якість дії. Він продається у роликових касетах або банках, тому наносити його вдома дуже зручно.

Вибравши віск, можна братися до самої процедури епіляції.

Перед тим як наносити віск, очисти шкіру, обполосни водою і насухо витри рушником. Не нанось жодних кремів, бальзамів тощо. Шкіра має бути сухою і чистою.

Розтопи віск на водяній бані до консистенції рідкого меду й нанеси дерев’яною лопаткою на шкіру в напрямку росту волосся.

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Поверх воску поклади бавовняну тканину або дуже щільну серветку, і міцно притисни її.

Через 5 хвилин, коли віск затвердіє, різким рухом видали серветку проти росту волосся. Щоб уникнути почервоніння, відразу ж протри місце епіляції олією (косметичною або звичайною, рослинною).

Через півгодини змасти шкіру заспокійливим лосьйоном або кремом з охолоджуючим ефектом. Також відмінно підійдуть засоби, що уповільнюють ріст волосся.

Через 5 хвилин, коли віск затвердіє, різким рухом видали серветку проти росту волосся. Щоб уникнути почервоніння, відразу ж протри місце епіляції олією (косметичною або звичайною, рослинною).

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Через півгодини змасти шкіру заспокійливим лосьйоном або кремом з охолоджуючим ефектом. Також відмінно підійдуть засоби, що уповільнюють ріст волосся.

От і всі секрети! Головне – протягом доби після процедури не відвідувати сауну, лазню, не приймати гарячий душ і не засмагати під прямими сонячними променями. Гладенька шкіра на 3-4 тижні тобі забезпечена!

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