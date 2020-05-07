Жіночий одяг, який бісить чоловіків: ТОП-10 від Андре Тана
Що для деяких жінок сексуально, для багатьох хлопців – вульгарно та жахливо. Український дизайнер Андре Тан написав в Instagram відвертий пост про те, які елементи жіночого гардеробу дратують чоловіків. Звичайно, ти сама собі господиня. Але ще один погляд на звичні луки не завадить.
ТОП-10 жіночих речей, які дратують чоловіків
Mom-джинси із завищеною талією
– Лідирують такі улюблені дівчатами mom-джинси. Чоловіки ж вважають їх зовсім не сексуальними, оскільки вони можуть зіпсувати навіть найідеальнішу форму.
Оверсайз
– Так, цей тренд полюбився та заполонив вулиці світу. Проте він викликає у багатьох чоловіків думки на кшталт: «На виріст чи що?», «Чому вона ховає свої форми?», «Їй є, що приховувати за цим мішком?».
Угги
– Безумовно, вони зручні, теплі, комфортні, але! Жіночність і угги знаходяться на різних полюсах.
Сумки великого розміру
– Чоловіки не проти цього аксесуару, але така сумка у дівчини (особливо мініатюрної) асоціюється з речовим мішком.
Легінси
– Легінси тільки для ідеальної фігури і гладкої пружної шкіри! Ніяких винятків!
Гранж
– Одяг в стилі гранж, в простолюдді – рваний, викликає у багатьох чоловіків обурення.
Сандалі – гладіатори
– Це Спартаааааа! Саме так хочеться крикнути побачивши дівчини в сандалях-гладіаторах.
Засилля рожевого кольору
– Рожевий в стилі Барбі. Цей дівчачий колір дратує неймовірно! Особливо якщо мова йде про total pink.
Взуття на високих підборах з платформою
– Будь-яке взуття на дуже високих підборах з платформою. Вульгарно і агресивно.
Ультракороткі спідниці або шорти
– Ультракороткі спідниці або шорти, які ледве прикривають тіло. Так, більшість чоловіків з побоюванням поглядають на дівчат в ультраміні.
Спасибі Андре Тану за те, що ми дізналися, які жіночі луки хлопці обговорюють між собою. Але чи змінювати гардероб – справа особиста.
Фото – @andre_tan_official, iStock
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