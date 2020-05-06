Мода 2020: з чим носити піджаки та жакети
Мода 2020 диктує свої тренди. Та є речі в гардеробі, що будуть актуальними завжди. Як от жакет / піджак. Він додає образу офіційності, стриманості та шику. Буває, що піджак та жакет плутають. Проте це різні речі. Жакетом називають верхній жіночий одяг, полегшений та вкорочений варіант пальто, а піджаком – верхню частину чоловічого костюму. Які піджаки та жакети будуть у моді та з чим їх актуально поєднувати? Дізнайся модні тренди 2020:
З брюками прямого крою та кльош
В 2020 модельєри роблять акцент на трьох кроях жакетів/піджаків – приталеному, укороченому та оверсайз. Ці моделі присутні як у жіночих, так і у чоловічих колекціях всесвітньовідомих брендів.
На подіумах були презентовані піджаки та жакети із фігурним кроєм коміру, яскравою фурнітурою та великим вибором тканин… Особливого акценту образу додавало взуття – ботфорди, кросівки, чобітки на платформі чи туфлі яскравого кольору.
Chanel
Balmain
Nina Ricci
Yohji Yamamoto
Yohji Yamamoto
Junia Watanabe
Balmain
З ультракороткими спідницями/шортами
Ще один цікавий варіант поєднання жакетів – з короткими шортами чи спідницями. Якщо його застібнути, то може здаватися, що з одягу більше нічого нема. Та це лише загравання із модою. Поекспериментуй із кольором, фактурою та аксесуарами, щоб створити свій неповторний лук.
Chanel
Kwaidan Edition
Valentino
Зі спідницями міді
Ультракороткі речі не завжди будуть доречні. Якщо тобі до вподоби класичний варіант, поєднай жакет зі спідницею міді-довжини, тобто нижче коліна, а ідеально – по литку.
Rokh
Valentino
Із джинсами
Поєднання цих двох елементів зробить ваш образ трендовим. Такі луки універсальні і підійдуть для ділових переговорів, походу на роботу, навчання чи просто прогулянки.
Balmain
Junya Watanabe
Із сукнями
Цей варіант підійде тим, хто хоче створити легкий та елегантний образ. Жакет можна поєднати з шовковою сукнею, якщо бажаєш створити романтичний лук. Або похуліганити та приміряти щось екстравагантне.
Balmain
Nina Ricci
Kwaidan Editions
Жакет та піджак – потрібний елемент в гардеробі. З ним можна створити багато різноманітних образів, які виглядатимуть стильно та елегантно. Головне вміти доречно поєднати речі. Сподіваємося, ми допомогли тобі у цьому.
Фото – vogue.com, iStock.com
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