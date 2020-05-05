Карантин продовжили, але це не привід забивати на свій зовнішній вигляд. В Instagram активно ширяться відео, на яких дівчата приміряють на себе роль барберів та стрижуть своїх коханих. У свою чергу, хлопці допомагають своїм леді пофарбувати волосся. Але усі ці процедури краще не проводити у рандомні дні. Місячний календар стрижок на травень 2020 допоможе визначити сприятливі дні для стрижки та фарбування волосся!

Сумуєш за своїм стилістом? Повір, ми відчуваємо твій біль…. Але так більше тривати не може! Настав час навчитися робити усе самотужки або припахати того, хто з тобою на карантині. Манікюр – сама, вищипати брови – сама, а от постригтися чи пофарбувати волосся – тут може знадобитися допомога. Подивися туторіали на YouTube, дізнайся у свого стиліста, яка фарба тобі підійде, отримай детальну інструкцію та стань красивішою! А обрати правильний день для стрижки чи фарбування волосся допоможемо тобі ми. Наш місячний календар стрижок на травень 2020 знає, на коли планувати такі процедури. Читай і ти!

Місячний календар на травень 2020: коли стригти волосся

3, 4, 7, 10, 20, 21, 23, 24, 26, 28, 31 травня 2020 – сприятливі дні, коли можна увімкнути туторіали на YouTube та вперше проекспериментувати зі стрижкою. Ось нещодавно нашого Сашка Педана стригла його дружина і все вийшло мегакруто. Адже коли роблять з любов’ю і у правильні дні, все вийде найкращим чином. Стрижка у ці дня підніме настрій, освіжить сумні карантинні будні та додасть +100 до нових навичок!

Місячний календар на травень 2020: коли не варто стригти волосся

1, 2, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15,16, 17, 18, 19, 22, 25, 27, 29, 30 травня 2020 – краще відклади ножиці у далекий ящик. У ці дні краще займи свої руки чимось іншим, бо ж стрижка точно не принесе радості. Волосся може стати неслухняним, почне плутатися та буде сіктися. А воно тобі треба?

Місячний календар на травень 2020: коли фарбувати волосся

3, 6, 10, 11, 12, 15, 18, 19, 21, 25, 28, 31 травня 2020 – сприятливі дні для фарбування волосся! Ти можеш наважитися пофарбувати сама або попросити про допомогу. А, можливо, ти і завжди це робиш сама. Якщо це так, то навчи інших! За блонд самотужки все ж краще не братися, бо то складна штука. А ти ж не хочеш зіпсувати волосся! Загалом фарбування у ці дні принесе нових фарб у сірі будні, додасть енергії та творчого польоту думкам.

Місячний календар на травень 2020: коли не варто фарбувати волосся

1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 13, 14, 16, 17, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30 травня 2020 – невдалі дні для фарбування волосся. Краще трошки перетерпіти! Однаково усі сидимо вдома і ніхто тебе не побачить. А для свого коханого ти гарна завжди і будь-якому вигляді!

Фото: IStock